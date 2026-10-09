Llega 'La Oreja de Van Gogh' a la Arena Monterrey en 2027

La Oreja de Van Gogh confirmó su llegada a Latinoamérica como parte de su gira Tantas Cosas Que Contar este próximo 2027 en la Arena Monterrey

Después de un regreso que ha convocado a cientos de miles de personas en España, La Oreja de Van Gogh confirmó su llegada a Latinoamérica como parte de su gira Tantas Cosas Que Contar, con la que celebrará tres décadas de trayectoria.

Entre las primeras fechas anunciadas para 2027 se encuentra una presentación en Monterrey. La agrupación española llegará a la Arena Monterrey el 27 de junio de 2027, en una de las paradas que marcarán su regreso a los escenarios de América Latina.

La banda señaló que la gira por Latinoamérica representa una oportunidad para compartir con sus seguidores la experiencia que han vivido durante sus presentaciones en España, donde la actual gira ya suma más de 400 mil entradas vendidas.

“Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y vosotros en frente cantando felices”, expresó el grupo al anunciar la expansión de la gira.

La agrupación también destacó el vínculo que mantiene con el público latinoamericano, que ha acompañado su trayectoria durante décadas.

La Oreja de Van Gogh celebra 30 años de historia

La historia de La Oreja de Van Gogh comenzó en 1996, en Donostia-San Sebastián, País Vasco. La formación original estuvo integrada por Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

Tras sus primeros años en locales y concursos musicales, el grupo publicó en 1998 su álbum debut, Dile al sol, producción que marcó el inicio de una trayectoria que rápidamente se extendió de España a Latinoamérica.

Posteriormente llegaron discos como El viaje de Copperpot, de 2000, y Lo que te conté mientras te hacías la dormida, de 2003, trabajos que consolidaron a la agrupación dentro del pop en español.

Durante esa primera etapa, canciones como “La playa”, “20 de enero” y “Rosas” se convirtieron en algunos de los temas más representativos de la banda y permanecieron en la memoria de varias generaciones.

En 2006 llegó Guapa, último álbum de estudio de la primera etapa de la agrupación con Amaia Montero como vocalista. El disco obtuvo un importante éxito comercial y posteriormente recibió un Grammy Latino.

Tras la salida de Montero para desarrollar su carrera como solista, Leire Martínez asumió la voz principal de La Oreja de Van Gogh a partir de 2008.

La banda continuó su historia con Leire Martínez

Con su nueva vocalista, el grupo publicó trabajos como A las cinco en el Astoria, Nuestra casa a la izquierda del tiempo y Cometas por el cielo.

Durante esta etapa, la banda mantuvo su presencia en las listas y escenarios internacionales con canciones como “Jueves”, “Inmortal” y “La niña que llora en tus fiestas”.

Amaia Montero regresó a la agrupación

En 2025, a tres décadas de la formación de La Oreja de Van Gogh, la agrupación anunció el regreso de Amaia Montero y el inicio de la gira Tantas Cosas Que Contar.

El tour recorrió distintas ciudades de España y ahora se extenderá a Latinoamérica, donde México será uno de los países incluidos en esta nueva etapa de la agrupación.

El regreso también ha coincidido con nuevos hitos para el catálogo del grupo. En febrero de 2026, Rosas superó los mil millones de reproducciones en Spotify, con lo que ingresó al denominado 1 Billion Club de la plataforma.

Una banda con reconocimientos internacionales

La Oreja de Van Gogh ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Entre ellos se encuentran tres MTV Europe Music Awards a Mejor Artista Español y cinco premios MTV Video Music Awards Latinoamérica.

Además, el grupo obtuvo un Grammy Latino en 2006 por Mejor Álbum Pop Dúo o Grupo gracias a Guapa, además de distintas nominaciones en los Grammy y Grammy Latino.

La presentación de La Oreja de Van Gogh en Monterrey está programada para el 27 de junio de 2027 en la Arena Monterrey.

El concierto formará parte de la celebración por los 30 años de trayectoria de la agrupación y permitirá al público regiomontano reencontrarse con canciones que han acompañado a varias generaciones del pop en español.