Llega la banda Motel a Monterrey con su gira de aniversario

Los músicos se presentarán el próximo 28 de noviembre para interpretar sus grandes clásicos y sus nuevas versiones discográficas.

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¡Motel está de celebración! La agrupación que le dio voz a toda una generación cumple 20 años de trayectoria y lo festeja regresando a sus raíces, pero también explorando nuevas versiones de canciones que han marcado su historia. Entre ellas está “Dime Ven”, su gran clásico, que ahora vuelve con una edición especial titulada “Dime Ven XX”, como parte de esta celebración de dos décadas.

Desde su lanzamiento en 2006, “Dime Ven” se convirtió en uno de los temas más representativos de Motel y en un himno del pop rock en español. Ahora, Rodrigo Dávila y Billy Méndez decidieron revisitarlo para conmemorar los 20 años de aquella canción que los colocó en el gusto del público y que continúa formando parte de sus conciertos.

Pero la celebración también incluye uno de los lanzamientos más esperados por sus seguidores: “¿Y Todo Para Qué?”, canción que Motel interpretaba desde hace algunos años durante sus presentaciones en vivo y que se había convertido en uno de los momentos favoritos de sus fans. Finalmente, el grupo lanzó oficialmente su propia versión, disponible en plataformas digitales y como parte de su álbum Atemporal.

El tema representa además un homenaje a Intocable, pues se trata de una canción que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la música mexicana. Motel decidió llevarla a su propio universo musical, respetando la esencia del tema, pero incorporando el sonido que los ha caracterizado durante estas dos décadas.

Y como parte de esta celebración, Motel también sorprendió al llevar su música al terreno del futbol mexicano. La agrupación tuvo una participación especial durante el medio tiempo del encuentro entre Querétaro y León, donde Rodrigo Dávila y Billy Méndez interpretaron completamente en vivo su versión de “¿Y Todo Para Qué?”, acercando su música a un público distinto y celebrando uno de sus lanzamientos más importantes.

Ahora, la celebración continuará en los escenarios, pues Motel llegará a Monterrey el próximo 28 de noviembre como parte de esta gira por sus 20 años. Será una noche para reencontrarse con clásicos como “Dime Ven”, “Somos Aire”, “Y Te Vas” y “Donde Te Perdí”, pero también para cantar las nuevas versiones que forman parte de esta nueva etapa de la agrupación.