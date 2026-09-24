Llega Jesse & Joy con su Navidad a la Arena Monterrey

La temporada navideña llegará a los escenarios de la mano de Jesse & Joy, quienes preparan una presentación especial para cerrar el año junto a sus seguidores

La temporada navideña llegará a los escenarios de la mano de Jesse & Joy, quienes preparan una presentación especial para cerrar el año junto a sus seguidores en dos de las principales ciudades del país.

El dúo presentará su espectáculo “¿Con quién se queda el Reno?”, una propuesta que combinará canciones relacionadas con la Navidad y algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria dentro del pop en español.

Monterrey será la primera parada

La primera presentación está programada para el 11 de diciembre en la Arena Monterrey. El concierto comenzará a las 21:00 horas, por lo que los asistentes podrán disfrutar de una noche dedicada a la música y al ambiente navideño.

Un día después, el espectáculo se trasladará a Guadalajara. La cita será el 12 de diciembre en la Arena Guadalajara, también a las 21:00 horas.

Un repertorio entre clásicos navideños y éxitos

El concepto del concierto contempla un recorrido por algunas de las canciones características de las celebraciones decembrinas, además de los éxitos que han acompañado la carrera de Jesse & Joy.

De esta manera, el espectáculo buscará combinar el ambiente propio de las fiestas con el repertorio que ha convertido al dúo en uno de los referentes del pop en español.

Las presentaciones también llegan en un momento particular para la agrupación. De acuerdo con las publicaciones recientes mencionadas en el anuncio, Joy continuará al frente del proyecto y será parte de las fechas que ya fueron confirmadas para diciembre.

Con estas presentaciones, el grupo mantendrá su actividad en vivo y sumará una propuesta temática a su calendario de conciertos.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

La venta general para ambas presentaciones comenzará el miércoles 23 de septiembre a las 11:00 horas.

Para el concierto de Monterrey, los boletos estarán disponibles mediante Superboletos, las taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innovasport.

En Guadalajara, los accesos podrán adquirirse a través de Superboletos, las taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.