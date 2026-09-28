Llega el espectáculo sinfónico The Dark Side of the Orchestra

Más de cincuenta artistas en escena interpretarán los grandes éxitos de la legendaria banda británica con arreglos completamente nuevos.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El universo de Pink Floyd cobrará una nueva dimensión en Monterrey con The Dark Side of the Orchestra, un espectáculo que fusiona los clásicos de la legendaria banda británica con la fuerza y riqueza sonora de una orquesta sinfónica. Al frente de esta propuesta se encuentra el director de orquesta Natanael Espinoza, quien será parte fundamental de esta experiencia musical.

El proyecto busca llevar al público más allá de un concierto tradicional, recuperando la esencia de Pink Floyd a través de arreglos sinfónicos, una producción visual envolvente y una puesta en escena en la que participan más de 50 artistas. La propuesta retoma la atmósfera psicodélica y experimental que ha distinguido a la agrupación desde sus inicios.

Para Espinoza, uno de los atractivos de este espectáculo está precisamente en explorar qué sucede cuando canciones que forman parte de la memoria colectiva se encuentran con el lenguaje de una orquesta. El resultado busca respetar la identidad de Pink Floyd, pero al mismo tiempo ampliar sus matices, crescendos, emociones y la intensidad cinematográfica de sus composiciones.

El repertorio incluye algunos de los temas más representativos de la banda, entre ellos Money, Time, Wish You Were Here, Another Brick in the Wall, Part 2, Comfortably Numb, Shine On You Crazy Diamond y The Great Gig in the Sky. Canciones que, a través de nuevos arreglos, permitirán al público reencontrarse con ellas desde una perspectiva diferente.

Pink Floyd se formó en Londres en 1965 y se convirtió en una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock, particularmente por su experimentación sonora, sus letras filosóficas y sus atmósferas envolventes. Ahora, décadas después, su música vuelve a cobrar vida mediante una interpretación sinfónica que busca conectar a distintas generaciones con su legado.

The Dark Side of the Orchestra se presentará el 1 de octubre en Monterrey, invitando al público a vivir una experiencia que combina música, orquesta y elementos visuales. Una noche en la que la obra de Pink Floyd será reinterpretada desde la mirada de Natanael Espinoza y más de 50 artistas sobre el escenario.