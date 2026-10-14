Llega docuserie sobre J.K. Rowling y Harry Potter

La BBC prepara una serie documental de dos episodios dedicada a J.K. Rowling, creadora del universo literario de Harry Potter, para examinar su trayectoria

La BBC prepara una serie documental de dos episodios dedicada a J.K. Rowling, creadora del universo literario de Harry Potter, para examinar su trayectoria, el impacto cultural de su obra y las controversias que han acompañado su presencia en el debate público.

La producción estará a cargo de Rogan Scotland, responsable de Becoming Frida Kahlo, y abordará el ascenso de la escritora británica, así como los cambios sociales, políticos y tecnológicos de las últimas tres décadas a través de su historia personal.

De una cafetería de Edimburgo al fenómeno mundial

La serie repasará los inicios de Rowling, quien comenzó a escribir Harry Potter mientras atravesaba dificultades económicas y criaba sola a su hija en Edimburgo.

Publicada por primera vez en 1997, la saga de siete libros se convirtió en un fenómeno internacional que trascendió la literatura.

El éxito de la franquicia dio origen a películas, videojuegos, parques temáticos y una amplia variedad de productos derivados, consolidando a Harry Potter como una de las propiedades de entretenimiento más reconocidas del mundo.

Las controversias que marcaron su imagen pública

Además de su carrera literaria, el documental examinará las posturas políticas de Rowling y las reacciones que han provocado.

De acuerdo con el comunicado de la producción, la escritora pasó de ser reconocida por el éxito de sus libros a convertirse en una figura que genera posiciones encontradas en el Reino Unido.

El segundo episodio se centrará en esta transformación y en la manera en que Rowling ha ampliado su participación en las discusiones políticas, al tiempo que se ha distanciado de algunos actores y seguidores vinculados con las adaptaciones de su obra.

La producción presentará distintas perspectivas sobre su figura: mientras algunos admiradores respaldan sus posturas en torno a los derechos de las mujeres, sus detractores cuestionan sus opiniones sobre la igualdad de las personas trans.

J.K. Rowling no participará en el documental

La autora no colaborará directamente en la docuserie. Para reconstruir su historia, el equipo recurrirá a imágenes de archivo, escritos de la propia Rowling y entrevistas con personas que han trabajado con ella.

El proyecto llevará provisionalmente el título J.K. Rowling y se transmitirá a través de BBC Two, BBC Scotland y la plataforma digital iPlayer. Por su parte, BBC Studios estará a cargo de la distribución internacional.

El anuncio de la producción coincide con la próxima adaptación televisiva de Harry Potter que prepara HBO. Según la información proporcionada, el reinicio de la franquicia tiene previsto su estreno para esta Navidad.

La llegada de ambos proyectos volverá a colocar en el centro de la conversación el universo creado por Rowling, cuya influencia se extiende desde la literatura hasta el entretenimiento audiovisual y cuyos posicionamientos públicos continúan generando debate.