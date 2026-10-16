Llega Alfredo Olivas este jueves a la Arena Monterrey

Con un creativo video promocional, el cantante de regional mexicano confirmó su concierto de este 15 de octubre en el recinto regiomontano.

El reconocido cantante del género regional mexicano, Alfredo Olivas, ha paralizado las redes sociales tras compartir un creativo video promocional en estilo de animación que simboliza su triunfal “carrera” de camino a uno de los recintos más importantes del norte del país.

En el metraje, se observa una emocionante carrera de caballos donde la figura animada de un vaquero ingresa a la pista para acelerar a fondo y cruzar la meta, haciendo una clara alegoría de su llegada directa a la Arena Monterrey para el esperado show programado para la noche de este jueves 15 de octubre de 2026.

En la publicación, el cantante agregó un mensaje para toda su audiencia regia, que lo espera para el gran show que tiene preparado para esta noche.

"¡Qué ganotas Monterrey, qué ganotas!". Agregó Alfredo, dando a conocer que faltan pocas horas para su encuentro con sus fans, quienes lo esperan.

El audiovisual concluye con escenas espectaculares del avatar de Olivas tomando el micrófono sobre el escenario ante un inmueble repleto y con pirotecnia, marcando la pauta de lo que promete ser un espectáculo inolvidable para todos sus seguidores regiomontanos.