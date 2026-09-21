Llega a Monterrey la comedia `Las Intocables´ de Gabriel Varela

La puesta en escena aborda el abandono a los adultos mayores e iniciará una gira por Monterrey, Saltillo y Torreón en octubre.

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El reconocido productor Gabriel Varela habló en entrevista exclusiva sobre la propuesta de "Las Intocables", una comedia que promete hacer reír sin parar al público durante dos horas, pero que al mismo tiempo aborda una reflexión profunda. La historia toca el tema sensible del abandono que sufren los adultos mayores y lanza un firme llamado a aquellos hijos que descuidan el tiempo con sus padres por dar prioridad a compromisos sociales.

Fiel a las costumbres de la vieja escuela teatral, Varela confesó ser un hombre sumamente supersticioso en el montaje de sus obras. Entre las reglas estrictas que aplica en sus producciones, no permite que las actrices utilicen vestidos en tonos amarillo o morado, ni admite que nadie chifle o teja dentro de los camerinos, manteniendo vivas las tradicionales creencias del medio artístico.

Dentro de las grandes sorpresas que prepara este montaje, el productor destacó que logró convencer a la queridísima actriz Leticia Perdigón para regresar a los escenarios teatrales tras una larga ausencia. Su retorno promete ser uno de los máximos atractivos de la obra, sumándose a un elenco estelar integrado por figuras de la talla de Patricia Reyes Spíndola y Chantal Andere.

La obra emprenderá una ambiciosa gira por el norte de la República para conquistar al público con su mezcla de secretos, enredos y reflexiones. La travesía comenzará el próximo 7 de octubre en Monterrey, continuará el 8 de octubre en Saltillo y cerrará su recorrido en Torreón el 9 de octubre.

Con una historia entrañable que combina el humor ágil con un mensaje familiar necesario, "Las Intocables" se perfila como una experiencia teatral completa que no te puedes perder.