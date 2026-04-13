Llega a Monterrey el cuerpo del músico regio Paco Silva

Este domingo, la escena de la música colombiana en Nuevo León está de luto después de que se diera a conocer el repentino fallecimiento del fundador de la Tropa Colombiana, Paco Silva.
Durante la tarde, los restos mortales del músico llegaron a Nuevo León tras su fallecimiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para realizarle un funeral en Monterrey.
Su cuerpo llegó a la ciudad cerca de las 17:30 horas, acompañado de sus seres más cercanos.
Mientras eso sucedía, los admiradores del músico comenzaron a congregarse fuera de la capilla de la Funeraria Galess, pues su acceso sería exclusivo para la familia y personas allegadas a Paco Silva.
🕊️ Miles de seguidores dan el último adiós a Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana, en el municipio de Monterrey.— INFO7MTY (@info7mty) April 13, 2026
Durante la tarde de este domingo, fans han llegado a la funeraria para despedir a uno de los grandes exponentes de la música tropical en el norte del país.
Su… pic.twitter.com/xzU3jJ11zI
¿De qué murió Paco Silva?
Francisco Javier Silva murió la madrugada de este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y, de acuerdo a medios especializados, el músico murió de un infarto fulminante.
Este hecho ocurrió horas antes de su participación en un evento benéfico en dicha ciudad, lo que tomó por sorpresa tanto a sus familiares como a sus colaboradores.
Según su representante, Paco Silva comenzó a presentar un malestar repentino mientras hacía actividades previo a su participación.
Tras esto, fue llevado a un hospital, donde fue ingresado en un estado delicado.
Pocos minutos después de ser ingresado, el personal médico detectó complicaciones que incluyeron problemas respiratorios sin lograr estabilizarlo.