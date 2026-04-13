Llega a Monterrey el cuerpo del músico regio Paco Silva

Sus seguidores se congregaron para rendir homenaje al fundador de la Tropa Colombiana, cuyos restos llegaron desde Nuevo Laredo para su funeral

Este domingo, la escena de la música colombiana en Nuevo León está de luto después de que se diera a conocer el repentino fallecimiento del fundador de la Tropa Colombiana, Paco Silva.

Durante la tarde, los restos mortales del músico llegaron a Nuevo León tras su fallecimiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para realizarle un funeral en Monterrey.

Su cuerpo llegó a la ciudad cerca de las 17:30 horas, acompañado de sus seres más cercanos.

Mientras eso sucedía, los admiradores del músico comenzaron a congregarse fuera de la capilla de la Funeraria Galess, pues su acceso sería exclusivo para la familia y personas allegadas a Paco Silva.

🕊️ Miles de seguidores dan el último adiós a Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana, en el municipio de Monterrey.



Durante la tarde de este domingo, fans han llegado a la funeraria para despedir a uno de los grandes exponentes de la música tropical en el norte del país.



Su… pic.twitter.com/xzU3jJ11zI — INFO7MTY (@info7mty) April 13, 2026

¿De qué murió Paco Silva?

Francisco Javier Silva murió la madrugada de este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y, de acuerdo a medios especializados, el músico murió de un infarto fulminante.

Este hecho ocurrió horas antes de su participación en un evento benéfico en dicha ciudad, lo que tomó por sorpresa tanto a sus familiares como a sus colaboradores.

Según su representante, Paco Silva comenzó a presentar un malestar repentino mientras hacía actividades previo a su participación.

Tras esto, fue llevado a un hospital, donde fue ingresado en un estado delicado.

Pocos minutos después de ser ingresado, el personal médico detectó complicaciones que incluyeron problemas respiratorios sin lograr estabilizarlo.