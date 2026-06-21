Llega a México ‘Magallanes’, filme con Gael García Bernal

La cinta también incluye la participación de Dario Yazbek Bernal, hijo de Gael García Bernal, quien interpreta al personaje de Duarte Barbosa.

Gael García Bernal llega a la Cineteca Nacional con Magallanes, la película del director filipino Lav Díaz, una producción de corte histórico que tuvo un recorrido por festivales internacionales antes de su estreno en México.

A partir del 26 de junio, el público podrá ver al actor mexicano en el papel del explorador portugués Fernando de Magallanes, en una cinta que reconstruye parte de las campañas coloniales del siglo XVI en el Sudeste Asiático.

¿De qué trata la película Magallanes?

La historia se centra en las expediciones de Magallanes, desde la conquista de Malaca en 1511 hasta su muerte en batalla, en un relato que combina elementos históricos con una mirada íntima y crítica sobre la expansión colonial.

Con una duración de 164 minutos, la película incluye diálogos en español, portugués, cebuano y francés, lo que refuerza su enfoque multicultural y su reconstrucción de distintas perspectivas históricas.

Gael García Bernal y el reto del idioma

El actor mexicano se integró al proyecto tras ser contactado por el productor Joaquim Sapinho. Posteriormente, sostuvo reuniones en Berlín con el propio Lav Díaz y el productor Albert Serra, antes de viajar a Lisboa para cerrar su participación.

Para interpretar a Magallanes, García Bernal tuvo que aprender portugués desde cero, un reto que compartió con otros integrantes del elenco que también debieron dominar idiomas poco habituales en la producción cinematográfica.

Un reparto con vínculos familiares

La cinta también incluye la participación de Dario Yazbek Bernal, hijo de Gael García Bernal, quien interpreta al personaje de Duarte Barbosa, lo que añade un elemento adicional de interés para el público.

Por su parte, la actriz Hazel Orencio, quien da vida a Juana, aprendió cebuano con apoyo de hablantes nativos del equipo de producción para lograr una interpretación más fiel al contexto histórico.