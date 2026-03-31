Llaman arrogante a Dakota Jonhson por saludar con la mano

En una entrevista, la protagonista de Fifty Shades of Grey recordó una audición que, en teoría, iba por buen camino, pero por un simple gesto la rechazaron.

La actriz Dakota Johnson reveló una experiencia poco común durante sus inicios en la industria, cuando una simple muestra de educación terminó costándole un papel.

En una entrevista, la protagonista de Fifty Shades of Grey recordó una audición que, en teoría, iba por buen camino. Se trataba de un callback, una segunda oportunidad en la que los aspirantes suelen estar más cerca de conseguir el papel. Sin embargo, lo que parecía un detalle menor terminó marcando el resultado.

Johnson relató que al entrar a la sala decidió hacer lo que consideraba correcto: saludar a cada persona presente, estrecharles la mano y presentarse de manera formal. Después interpretó su escena y salió del lugar sin pensar que algo estaba fuera de lugar.

Días después llegó la respuesta, pero no fue la que esperaba. Más allá de su actuación, el comentario que recibió se centró en su comportamiento previo a la prueba. Según le informaron, su actitud había sido percibida como presumida o pretenciosa.

La actriz explicó que la producción interpretó su gesto como una forma de intentar “quedar bien” o de mostrarse por encima del resto. Incluso le señalaron que parecía demasiado segura de sí misma, algo que terminó pesando más que su desempeño actoral.

La sorpresa fue inmediata. Johnson confesó que no entendía lo que había pasado, ya que para ella se trataba simplemente de tener educación.

La experiencia, según contó, la dejó desconcertada por la forma en que un gesto cotidiano pudo ser interpretado de manera negativa.