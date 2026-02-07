Livia Brito es vinculada a proceso por falsas declaraciones

En 2020, el paparazzi Ernesto Zepeda fotografió a la pareja en Cancún. Sin embargo, se sintieron acosados y Zepeda dijo que fue víctima de agresión física

La actriz Livia Brito fue vinculada a proceso por falsas declaraciones, ya que un magistrado ordeno la investigación contra la actriz.

Antecedentes del caso ocurrido en Cancún

En 2020, el paparazzi Ernesto Zepeda fotografió a la pareja en Cancún. Sin embargo, se sintieron acosados y Zepeda dijo que fue víctima de agresión física por Yosmi, además destruyeron su equipo.

En 2021, el paparazzi denunció a Livia Brito por daño moral y secuelas físicas tras ser golpeado.

Investigación complementaria continuará en febrero

Actualmente, además de Brito, su expareja, Yosmi Gedler Martínez, también tendrá que presentarse ante las autoridades por "posible comisión del delito de falsedad ante autoridades".

Y será hasta el 23 de febrero del presente año donde enfrentará una investigación complementa.