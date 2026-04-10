Listado de películas en la selección del 79 Festival de Cannes

La película francesa 'La Vénus électrique', dirigida por Pierre Salvadori, será la encargada de inaugurar la edición número 79 del Festival de Cannes

El delegado general del Festival de Cannes, Therry Frémaux, anunció este jueves las películas incluidas en los diferentes apartados oficiales de la 79 edición del certamen francés, entre ellas las 21 que competirán por la Palma de Oro.

Este es el listado completo:

SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN:

-- 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski.

-- 'Histories parallèles, de Asghar Farhadi.

-- 'Sheep in the Box', de Hirokazu Kore-eda.

-- 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar.

-- 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen.

-- 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

-- 'The Man I Love', de Ira Sachs.

-- 'Minotaur', de Andrey Zvyagintsev.

-- 'Fjord', de Cristian Mungiu.

-- 'Moulin', de László Nemes.

-- 'All of a Sudden', de Ryusuke Hamaguchi.

-- 'Nagi Notes', de Koji Fukada.

-- 'Coward', de Lukas Dhont.

-- 'Garance', de Jeanne Herry.

-- 'La vie d'une femme', de Christine Bourgeois Tacquet.

-- 'Histoires de la nuit', de Léa Mysius.

-- 'Gentle Monster', de Marie Kreutzer.

-- 'The Dreamed Adventur', de Valeska Grisebach.

-- 'L'inconnue', de Arthur Harari.

-- 'Hope', de Na Hong-Jin.

-- 'Notre salut', de Emamanuel Marre.

FUERA DE COMPETICIÓN:

-- 'La Vénus électrique', de Pierre Salvadori (filme de inauguración, anunciado previamente).

-- 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Refn.

-- 'Diamond', de Andy Garcia.

-- 'Karma', de Guillaume Canet.

-- 'L'objet du délit', de Agnes Jaoui.

-- 'La Bataille de Gaulle: L’âge de fer' (primera parte), de Antonin Baudry.

-- 'L'abandon', de Vincent Garenq.

SESIONES ESPECIALES:

-- 'John Lennon: The Last Interview', de Steven Soderbergh.

-- 'Avedon', de Ron Howard.

-- 'Les survivants du Che', de Christophe Réveille.

-- 'Les matins merveilleux', de Avril Besson.

-- 'Rehearsal for a Revolution', de Pegah Ahangarani.

-- 'L'affaire Marie-Claire', de Lauriane Escaffre e Yvo Muller.

-- 'Cantona', de David Tryhorn y Ben Nicholas.

SESIONES DE MEDIANOCHE:

-- 'Roma Elastica', de Betrand Mandico.

-- 'Full Phil', de Quentin Dupieux.

-- 'Colony', de Yeon Sang-ho.

-- 'Jim Queen', de Nicolas Athane y Marco Nguyen.

-- 'Sanguine', de Marion Le Coroller.

CANNES PREMIERE:

-- 'Propeller One-Way Night Coach', de John Travolta (anunciada previamente).

-- 'El partido', de Juan Cabral y Santiago Franco.

-- 'Kokurojo: The Samurai and the Prisoner', de Kiyoshi Kurosawa.

-- 'Le bois de Clara', de Volker Schlondorff.

-- 'La troisième nuit', de Daniel Auteuil.

UNA CIERTA MIRADA:

-- 'El deshielo', de Manuela Martelli.

-- 'Soy tu animal materno', de Valentina Mourel.

-- 'La más dulce', de Laïla Marrakchi.

-- 'Club Kid', de Jordan Firstman

-- 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', de Jane Schoenbrun.

-- 'Everytime', de Sandra Wollner.

-- 'I’ll Be Gone in June', de Katharina Rivilis.

-- 'Yesterday the Eye Didn’t Sleep', de Rakan Mayasi.

-- 'Elephants in the Fog', de Abhinash Bikram Shah.

-- 'Ben'imana', de Marie-Clementine Dusabejambo.

-- 'Le Corset', de Louis Clichy.

-- 'Congo Boy', de Rafiki Fariala.

-- 'All the Lovers in the Night', de Yukiko Sode.

-- 'Quelques mots d'amour', de Rudi Rosenberg.

-- 'Ula', de Viesturs Kairiss.