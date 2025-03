Lista de ganadores de los premios Óscar en vivo

LISTA DE GANADORES DE LOS PREMIOS ÓSCAR 2025

Mejor canción original

El Mal

🎵 Una melodía que quedará en nuestra memoria. #ElOscarEsPara #ElMal que conquistó nuestros oídos. ¡A cantar! 🎶🏆



Disfruta la entrega 97 de los premios #Oscars 🔴 EN VIVO AHORA por la pantalla de Azteca 7 y a través de https://t.co/NDVW1iz2Z4 pic.twitter.com/mgHorzcShH — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor diseño de producción

Wicked

Escenarios que nos transportan y mundos que nos envuelven. #ElOscarEsPara #Wicked que ha logrado una ambientación extraordinaria que hoy se premia con el #Oscar. ¡Puro arte visual! 🏆🎭



Disfruta la entrega 97 de los premios #Oscars 🔴 EN VIVO AHORA por la pantalla de Azteca 7 y… pic.twitter.com/MZ2tlqCIzw — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña

✨ Cada mirada, cada gesto y cada palabra hicieron historia. Su talento brilló con fuerza y hoy #ElOscarEsPara #ZoeSaldaña por su actuación inolvidable. 🎬🎭



Disfruta la entrega 97 de los premios #Oscars 🔴 EN VIVO AHORA por la pantalla de Azteca 7 y a través de… pic.twitter.com/AO60Rks6RJ — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor edición

Anora

✂️ Cada corte, cada transición, cada segundo contado a la perfección. #ElOscarEsPara #Anora que logra una narrativa impecable y hoy celebra con un #Oscar a la mejor edición. ¡Genialidad absoluta! 🎥🏆



Disfruta la entrega 97 de los premios #Oscars 🔴 EN VIVO AHORA por la pantalla… pic.twitter.com/6gDTbVCrSm — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor maquillaje y peinado

La Sustancia

🎭 Transformaciones impresionantes y caracterizaciones inolvidables. #ElOscarEsPara #LaSustancia que se llevó el maquillaje a otro nivel y la Academia reconoce su maestría. ¡Espectacular! 🏆✨



Disfruta la entrega 97 de los premios #Oscars 🔴 EN VIVO AHORA por la pantalla de… pic.twitter.com/oRbh4PBXg2 — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor guion adaptado

Cónclave

📚 De las páginas a la pantalla con maestría. #ElOscarEsPara #Cónclave que convirtió una gran historia en un guion inolvidable y hoy se lleva la estatuilla dorada. 🏆🎬✍️



Disfruta la entrega 97 de los premios #Oscars 🔴 EN VIVO AHORA por la pantalla de Azteca 7 y a través de… pic.twitter.com/f8cROr1SiK — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor guion original

Anora

✍️ Cuando una historia cobra vida con cada palabra, el cine se transforma. #ElOscarEsPara #Anora que nos entregó un relato único que hoy se lleva el #Oscar. ¡Una pluma imparable! 📖🏆



Disfruta la entrega 97 de los premios #Oscars 🔴 EN VIVO AHORA por la pantalla de Azteca 7 y a… pic.twitter.com/Ssni8SuVdW — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor diseño de vestuario

Wicked

👠👗 #ElOscarEsPara cada detalle, y #Wicked nos llevó de viaje con un vestuario que definió a sus personajes, su historia y hasta su época. ¡Un #Oscar bien merecido para un trabajo impecable! 🏆✨



Disfruta la entrega 97 de los premios #Oscars 🔴 EN VIVO AHORA por la pantalla de… pic.twitter.com/j1RUUOzp1N — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025



Mejor cortometraje animado

Bajo la Sombra del Ciprés

📽️ En pocos minutos, una historia que dejó huella. #ElOscarEsPara #InTheShadowOfTheCypress que demostró que la emoción no tiene duración. ¡Brillante! 🏆🎥



Disfruta la entrega 97 de los premios #Oscars 🔴 EN VIVO AHORA por la pantalla de Azteca 7 y a través de… pic.twitter.com/fq5aTkbsS3 — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor película animada

Flow

🎬 Aventuras, emociones y animación de primer nivel. Y #ElOscarEsPara Flow, que nos recordó la magia del cine y hoy celebra con un merecido #Oscar. ¡Qué gran historia! 🏆✨



¿Quieres capturar la mejor luz de noche? Descubre Nightography y Audio Eraser en Galaxy S25… pic.twitter.com/xGSIqnPo5K — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin (Un Dolor Real)

👏 Un papel que robó miradas en cada escena. Y #ElOscarEsPara #KieranCulkin que entregó una actuación impactante y hoy suma un fascinante logro a su increíble trayectoria. ¡Qué gran momento! 🏆🎥



Disfruta la entrega 97 de los premios #Oscars 🔴 EN VIVO AHORA por la pantalla de… pic.twitter.com/oU0nuLmcOl — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 3, 2025

La 97 edición de los Óscar arrancó este domingo en el Teatro Dolby con un emotivo segmento dedicado a la ciudad de Los Ángeles, que sufrió unos devastadores incendios en enero.

La gala comenzó con un vídeo recopilatorio de escenas de icónicas películas rodadas en Los Ángeles, con la aparición en ellas de figuras como Sylvester Stallone, Ryan Gosling, Robert Downey Jr., Margot Robbie o Brad Pitt, para acabar con un luminoso que rezaba: "Los Ángeles necesita tu ayuda".

Inmediatamente después, la estadounidense Ariana Grande y la británica Cynthia Erivo, ambas en el reparto de 'Wicked', interpretaron una versión de 'Somewhere over the rainbow'.

Grande llevaba un traje y unos zapatos del color del calzado de Dorothy a la que interpretó Judy Garland en la mítica película 'The Wizard of Oz' ('El mago de Oz').

A continuación interpretaron 'Defying gravity', de 'Wicked', que terminó con todo el teatro puesto en pie y aplaudiendo.

Los Óscar 2025 son presentados por el cómico estadounidense Conan O'Brien y la edición llega con grandes dudas por resolver en algunas de sus categorías más relevantes.

Sin una clara favorita, esta entrega la lideran en número de nominaciones 'Emilia Pérez' (13), 'The Brutalist' y 'Wicked' (10), 'Conclave' y 'A Complete Unknown' (8) y 'Anora (6).

Estrellas como Penélope Cruz, Halle Berry, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Ana de Armas, Cillian Murphy, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Harrison Ford, Gal Gadot, Alba Rohrwacher y Rachel Zegler serán algunos de los encargados de anunciar a los galardonados de la noche.

Comentarios