Lista completa de los nominados en los Grammy 2026

Aquí te traemos quiénes compiten por el gramófono dorado, los más nominados, qué latinos van y todo lo que debes saber rumbo a la premiación

La ceremonia de los Grammys 2026 se llevará a cabo el domingo 1 de febrero, donde se reconocerá lo mejor de la música en categorías como álbum y canción del año, mejor artista nuevo, mejor álbum de rock, mejor video musical y muchas más.

Entre los artistas más nominados, se encuentran figuras como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas, quienes lideran la lista gracias a sus álbumes y canciones que han marcado tendencia en la industria. Además, los nominados incluyen una amplia representación de músicos latinos, destacando la histórica presencia de Bad Bunny.

Los artistas más nominados de los Grammys 2026

Kendrick Lamar es el artista con más nominaciones de esta edición, con un total de 9 postulaciones gracias a su álbum GNX. Entre sus categorías destacan Álbum del año, Canción del año y mejor canción de Rap. Su colaboración con SZA en la canción Luther también le permite competir en Mejor interpretación de Rap y mejor colaboración Rap/Cantada, consolidando su dominio en la escena musical.

En segundo lugar se encuentra Lady Gaga con 7 nominaciones por su álbum Mayhem, incluyendo Álbum del año y Canción del año con Abracadabra. Su presencia refuerza su consistencia como referente pop e innovadora musicalmente.

El tercer lugar está compartido por Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas, con 6 nominaciones cada uno. En el caso de Bad Bunny, su álbum Debí Tirar Más Fotos le permite competir en categorías importantes como Álbum del año, Mejor grabación del año, Mejor álbum urbano y Mejor portada de álbum. Esto marca un hito histórico, siendo un álbum en español con tantas nominaciones.

En qué categorías hay presencia latina este 2026

Además de Bad Bunny, otros artistas latinos como Rauw Alejandro, Karol G, Andrés Cepeda y Alejandro Sanz aparecen en categorías como Mejor Álbum Pop Latino, Mejor Álbum de Música Mexicana y Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa. Esto refleja la creciente influencia de la música latina en los Grammys, consolidando su presencia en géneros tradicionales y urbanos.

Lista completa de los nominados al Grammy 2026

A continuación te presentamos quiénes son los artistas que podrían ganar el gramófono dorado

Álbum del año

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Justin Beiber - Swag

Sabrina Carpenter - Man's Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Them Out

Lady Gaga - Mayhem

Kendrick Lamar - GNX

Leon Thomas - MUTT

Tyler the Creator - CHROMAKOPIA

Canción del Año

Abracadabra – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, escrita por Lady Gaga

Anxiety – Jaylah Hickmon, escrita por Doechii

APT. – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, escrita por Rosé, Bruno Mars

DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, escrita por Bad Bunny

Golden De KPop Demon Hunters – EJAE & Mark Sonnenblick, escrita por HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, escrita por Kendrick Lamar y SZA

Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, escrita por Sabrina Carpenter

Wildflower – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, escrita por Billie Eilish

Mejor grabación del año

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Sabrina Carpenter - Manchild

Doechii - Anxiety

Billie Eillish - Wildflower

Lady Gaga - Abracadabra

Kendrick Lamar With SZA - luther

Chapelle Roan - The Subway

Bruno Mars ft. Rosé - apt.

Mejor Artista Nuevo

The Marias

Addison Rae

Sombr

Olivia Dean

Katseye

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Álbum de Rap

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Glorilla - Glorious

JID - God Does Like Ugly

Kendick Lamar - GNX

Tyler, the Creator - Chromakopia

Mejor diseño de embalaje

Messy - Lola Young

DAISIES - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Productor del año, no clásica

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Soundwave

Mejor Video Musical

Clipse - So Be It

Doechii - Anxiety

OK Go - Love

Sabrina Carpenter - Manchild

Sade - Young Lion

Mejor Álbum Hablado

Dalai Lama - Meditaciones: Las reflexiones de Su Santidad el Dalai Lama

Fab Morvan - You Know It's True: La verdadera historia de Milli Vanilli

Kathy Garver - Elvis, Rocky & Me: La historia de Carol Connors

Ketanji Brown Jackson - Lovely One: Un libro de memorias

Trevor Noah - En la hierba sin cortar

Mejor Álbum de Música Country Contemporánea

Eric Church - Evangeline vs. the Machine

Jelly Roll - Beautifully Broken

Kelsea Ballerini - Patterns

Miranda Lambert - Postcards From Texa

Tyler Childers - Snipe Hunter

Mejor interpretación de metal

Dream Theater - Night Terror

Ghost - Lachryma

Sleep Token - Emergence

Spiritbox - Soft Spine

Turnstile - Birds

Mejor álbum de rock

Private music – Deftones

I Quit – Haim

From Zero – Linkin Park

Never Enough – Turnstile

Idols – Yungblud

Mejor Canción Rap

Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice - Birds Don0t Sing

Doechii - Anxiety

Glorilla - TGIF

Kendrick Lamar con Lefty Gunplay - TV Off

Tyler, the Creator con Glorilla, Sexyy Red y Lil Wayne - Sticky

Mejor actuación de rock

Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That

Hayley Williams - Mirtazapine

Linkin Park - The Emptiness Machine

Turnstile - Never Enough

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (Live From

Villa Park / Back to the Beginning)

Mejor álbum de música alternativa

Moisturizer - Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party - Hayley Williams

Songs of a Lost World - The Cure

Don't Tap the Glass - Tyler, the Creator

Sable, Fable - Bon Iver

Persona del año MusiCares

Mariah Carey

Portada de Álbum

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Djo - The Crux

Perfume Genius - Glory

Tyler, the Creator - Chromakopia

Wet Leg - Moisturizer

Mejor Canción Rock

Hayley Williams - Glum

Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be

Sleep Token - Caramel

Turnstile - Never Enough

Yungblud - Zombie

Mejor Álbum de Reggae

Jesse Royal - No Place Like Home

Keznamdi - Blxxd & Fyah

Lila Iké - Treasure Self Love

Mortimer - From Within

Vybz Kartel - Heart & Soul

Mejor canción country

Lainey Wilson - Somewhere Over Laredo

Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing

Shaboozey - Good News

Tyler Childers - Bitin' List

Zach Top - I Never Lie

Mejor interpretación de música africana

Ayra Starr & Wizkid - Gimme Dat

Burna Boy - Love

Davido Featuring Omah Lay - With You

Eddy Kenzo & Mehran Matin - Hope & Love

Tyla - Push 2 Start

Mejor canción R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends

Durand Bernarr - Overqualified

Kehlani - Folded

Leon Thomas - Yes It Is

Summer Walker - Heart of a Woman

Mejor álbum de pop vocal

Justin Bieber - Swag

Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend

Miley Cyrus - Something Beautiful

Lady Gaga - Mayhem

Teddy Swims - I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Mejor actuación pop de dúo o grupo pop

Cynthia Erivo y Ariana Grande - Defying Gravity

Huntr/x - Golden

Katseye - Gabriela

Rosé & Bruno Mars - Apt

SZA Con Kendrick Lamar - 30 for 30

Mejor interpretación vocal pop solista

Messy -Lola Young

DAISIES - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Mejor Álbum de R&B

Coco Jones - Why Not More?

Giveon - Beloved

Ledisi - The Crow

Leon Thomas - Mutt

Teyana Taylor - Escape Room

Mejor Interpretación de Rap

Cardi B - Outside

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - Chains & Whips

Doechii - Ansiedad

Kendrick Lamar con Lefty Gunplay - TV Off

Tyler, the Creator con Teezo Touchdown - Darling, I

Mejor Álbum de World Music

Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar - Chapter III: We Return to Light

Burna Boy - No Sign of Weakness

Caetano Veloso & Maria Bethânia - Caetano e Bethânia Ao Vivo

Shakti - Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)

Siddhant Bhatia - Sonidos de Kumbha

Youssou N'Dour - Iluminar el mundo - Éclairer le monde

Mejor Álbum Pop Latin

Alejandro Sanz - ¿Y ahora qué?

Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)

Karol G - Tropicoqueta

Natalia Lafourcade - Cancionera

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Grabación Dance/Electrónica

Disclosure & Anderson .Paak - No Cap

Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Kaytranada - Space Invader

Skrillex - Voltage

Tame Impala - End of Summer

Mejor álbum de teatro musical

Buena Vista Social Club

Death Becomes Her

Gypsy

Just in Time

Maybe Happy Ending

Mejor interpretación de R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller - It Depends

Justin Bieber - Yukon

Kehlani - Folded

Leon Thomas - Mutt (Live from Tiny Desk de NPR)

Summer Walker - Heart of a Woman

Mejor colaboración de Rap/Cantada

Fridayy & Meek Mill - Proud of Me

JID, Ty Dolla $ign & 6lack - Wholehartedly

Kendrick Lamar & SZA - Luther

PartyNextDoor & Drake - Somebody Who Loves Me

Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody - WeMaj

Compositor del año, no clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor interpretación pop en solitario

Justin Bieber - Dasies

Lola Young - Messy

Chapell Roan - The Subway

Sabrina Carpenter - Manchild

Lady Gaga - Disease

Mejor grabación dance/pop

Lady Gaga - Abracadabra

PinkPantheress - Illegal

Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame

Tate McRae - Just Keep Watching (De F1 la película)

Zara Larsson - Midnight Sun

Mejor Remix

The Chemical Brothers & Chris Lake - Galvanize (Chris Lake Remix)

Huntr/x & David Guetta - Golden (David Guetta Rem/x)

Lady Gaga & Gesaffelstein - Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

Mariah Carey & Kaytranada - Don't Forget About Us (Kaytranada Remix)

Soul II Soul - A Dreams a Dream (Ron Trent Refix)

Mejor actuación de música alternativa

Bon Iver - Everything Is Peaceful Love

The Cure - Alone

Hayley Williams - Parachute

Turnstile - Seein' Stars

Wet Leg - Mangetout

Mejor Álbum de Rock o Alternativo

CA7RIEL & Paco Amoroso - PAPOTA

Aterciopelados - Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL - ASTROPICAL

Los Wizzards - ALGORHYTHM

Fito Paez - Novela

Mejor interpretación tradicional de R&B

Durand Bernarr - Here We Are

Lalah Hathaway - Uptown

Ledisi - Love You Too

Leon Thomas - Vibes Don't Lie

SZA - Crybaby

Mejor álbum de R&B progresivo

Bilal - Adjust Brightness

Destin Conrad - Love on Digital

Durand Bernarr - Bloom

Flo - Access All Areas

Terrace Martin & Kenyon Dixon - Come as You Are

Mejor Álbum Vocal de Jazz

Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap - Elemental

Michael Mayo - Fly

Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber - Live at Vic's Las Vegas

Samara Joy - Portrait

Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell - We Insist 2025!

Mejor Álbum de Jazz Latino

Arturo O'Farrill - The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)

Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - Mundoagua - Celebrating Carla Bley

Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro - Homenaje a Benny Moré y Nat King Cole

Miguel Zenón Quartet - Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard

Paquito D'Rivera - Madrid-NewYork Connection Band - La Fleur de Cayenne

Mejor álbum de pop tradicional

Barbra Streisand - The Secret of Life Vol. 2

Elton John & Brandi Carlile - Who Believes in Angels

Jennifer Hudson - The Gift of Love

Lady Gaga - Harlequin

Laila Biali - Wintersongs

Laufey - A Matter of Time

Mejor Interpretación Country Solista

Chris Stapleton - Bad as I Used to Be (De F1 la película)

Lainey Wilson - Somewhere Over Lared (En algún lugar de Lared)

Shaboozey - Good News

Tyler Childers - Nose on the Grindstone (La nariz en la piedra de afilar)

Zach Top - I Never Lie

Mejor Dúo Country

George Strait con Chris Stapleton - Honky Tonk Hall of Fame

Margo Price con Tyler Childers - Love Me Like You Used to Do

Miranda Lambert & Chris Stapleton - A Song to Sing

Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson - Trailblazer

Shaboozey & Jelly Roll - Amen

Mejor Álbum Country Tradicional

Charley Crockett - Dollar a Day

Lukas Nelson - American Romance

Margo Price - Hard Headed Woman

Willie Nelson - Oh What a Beautiful World

Zach Top - Ain't in It for My Health

Mejor álbum de blues tradicional

Buddy Guy - Ain't Done With the Blues

Charlie Musselwhite - Look Out Highway

Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush - Young Fashioned Ways

Maria Muldaur - One Hour Mama: Victoria Spivey's Blues

Taj Mahal & Keb' Mo' - Room on the Porch

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

Eric Gales - Tribute to LJK

Joe Bonamassa - Breakthrough

Robert Randolph - Preacher Kids

Samantha Fish - Paper Doll

Southern Avenue - Family

Mejor Álbum Folk

I'm With Her - Wild and Clear and Blue

Jason Isbell - Foxes in the Snow

Jesse Welles - Under the Powerlines (En directo abril 2024 - septiembre 2024)

Patty Griffin - Crown of Roses (Corona de rosas)

Rhiannon Giddens & Justin Robinson - What Did the Blackbird Say to the Crow (Qué dijo el mirlo al cuervo)

Mejor Perfomance/Canción de Gospel

Do It Again — Kirk Franklin; Kirk Franklin

Come Jesus Come — Cece Winans Featuring Shirley Caesar

Church — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Jonas Myrin

Still (Live) — Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer y Terrell Demetrius Wilson

Amen — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II & Terrell Anthony Pettus

Mejor Álbum de Gospel

Sunny Days — Yolanda Adams

Live Breathe Fight — Tamela Mann

Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton

Tasha — Tasha Cobbs Leonard

Only On The Road (Live) — Tye Tribbett

Mejor Álbum de Música Mexicana

Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y una Mía - Por la Puerta Grande (En Vivo)

Carín León - Palabra de To's (Seca)

Fuerza Regida & Grupo Frontera - Mala Mía

Grupo Frontera - Y Lo Que Viene

Paola Jara - Sin Rodeos

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin - Mixteip

Nicki Nicole - Naiki

Trueno - EUB Deluxe

Yandel - Sinfónico (Live)

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

Aterciopelados - Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota

Fito Páez - Novela

Los Wizzards - Algoritmo

Mejor Álbum Tropical Latino