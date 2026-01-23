Lista completa de las nominaciones a los Oscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las nominaciones completas a los Premios Oscar 2026, correspondientes a la 98ª edición de la ceremonia, que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El anuncio confirmó una edición dominada por producciones de gran escala, cine de autor y propuestas internacionales, con un claro protagonismo de las películas nominadas.
El listado posiciona a “Pecadores” (Sinners), dirigida por Ryan Coogler, como la cinta con mayor presencia, al acumular 16 nominaciones, un récord histórico en los Premios de la Academia. Le siguen “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson y producciones como “Hamnet”, “Frankenstein” y “Marty Supremo”, que concentran buena parte de las categorías principales y técnicas.
Películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026
Las producciones que compiten en la categoría central de la ceremonia, Mejor Película, son:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de tren
Estas diez películas representan distintas corrientes del cine contemporáneo, desde grandes producciones hasta relatos históricos y propuestas de autor.
Dirección, actuación principal y reparto
En la categoría de Mejor Dirección, los cineastas nominados son:
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Ryan Coogler – Pecadores
Para Mejor Actor en papel principal, compiten:
- Timothée Chalamet – Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Ethan Hawke – Luna azul
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Wagner Moura – El agente secreto
Las nominadas a Mejor Actriz son:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – Si tuviera piernas te patearía
- Kate Hudson – Canción cantada en azul
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Emma Stone – Bugonia
En Mejor Actor de Reparto, los nominados son:
- Benicio Del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Pecadores
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård – Valor sentimental
La categoría de Mejor Actriz de Reparto incluye a:
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
- Amy Madigan – Weapons
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Elle Fanning – Valor sentimental
Guión, música y categorías creativas
Los nominados a Mejor Guión Original son:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
En Mejor Guión Adaptado compiten:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de tren
Para Mejor Banda Sonora / Partitura Original, las nominadas son:
- Bugonia – Jerskin Fendrix
- Frankenstein – Alexandre Desplat
- Hamnet – Max Richter
- Una batalla tras otra – Jonny Greenwood
- Pecadores – Ludwig Göransson
Las canciones nominadas a Mejor Canción Original son:
- “Querido yo” – Implacable
- “Dorado” – Las Guerreras Kpop
- “Te mentí” – Pecadores
- “Dulces sueños de alegría” – ¡Viva Verdi!
- “Sueños de tren” – Sueños de tren
Categorías técnicas y de producción
Las películas nominadas a Mejor Fotografía son:
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de tren
En Mejor Edición compiten:
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Para Mejor Diseño de Vestuario:
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
En Mejor Diseño de Producción:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Las nominadas a Mejor Sonido son:
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirāt
En Mejores Efectos Visuales:
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1
- Jurassic World Rebirth
- El autobús perdido
- Pecadores
Las películas nominadas a Mejor Maquillaje y Peinado son:
- Frankenstein
- Pecadores
- Hamnet
- The Smashing Machine
- Kokuho
- The Ugly Stepsister
Animación, internacionales, documentales y cortos
En Mejor Largometraje de Animación compiten:
- Arco
- Elio
- Las Guerreras Kpop
- La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
- Zootopia 2
Las nominadas a Mejor Película Internacional son:
- Brasil – El agente secreto
- Francia – Fue solo un accidente
- Noruega – Valor sentimental
- España – Sirāt
- Túnez – La voz de Hind Rajab
En Mejor Largometraje Documental:
- La solución de Alabama
- Ven a verme en la buena luz
- Cortando a través de rocas
- El vecino perfecto
- El señor Don Nadie contra Putin
Para Mejor Cortometraje Documental:
- Todas las habitaciones vacías
- Armado solo con una cámara: La vida y la muerte de Brent Renaud
- No más niños: Se fueron y se han ido
- El diablo está ocupado
- Perfectamente una extrañeza
En Mejor Cortometraje de Acción Real:
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen: Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Las nominadas a Mejor Cortometraje de Animación son:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Bears
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Finalmente, en la nueva categoría de Mejor Casting:
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
One Battle After Another se consolida como la segunda más nominada
La producción de Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), obtuvo 13 nominaciones, colocándose como la segunda cinta más mencionada del año. La película logró presencia en las categorías principales y en varias de actuación.
Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn fueron nominados por sus interpretaciones, mientras Anderson compite en dirección y guión. La cinta también figura en música, edición, sonido, diseño de producción y guion adaptado.
Talento mexicano presente en las nominaciones al Oscar 2026
Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 no solo colocaron en el centro a Guillermo del Toro, cuya película Frankenstein obtuvo nueve menciones en distintas categorías, sino que también reflejaron la presencia de otros talentos mexicanos en producciones clave de la temporada.
Uno de ellos es Cruz Contreras, quien formó parte del equipo de efectos especiales de la cinta animada Las Guerreras KPop. La película compite en las categorías de Mejor Largometraje de Animación y Mejor Canción Original, consolidándose como uno de los títulos con mayor impacto global tras su éxito en plataformas digitales.
Otro nombre es el de Ivel Hernández, animadora mexicana que participó durante casi dos años en el desarrollo visual de Avatar: Fire and Ash. La producción dirigida por James Cameron fue nominada en la categoría de Mejores Efectos Visuales, manteniendo la tradición de la saga dentro de los apartados técnicos de la Academia.
Wicked queda fuera de las nominaciones al Oscar 2026
Entre las ausencias más comentadas del anuncio de nominaciones se encuentra Wicked. La Academia dejó fuera tanto a Ariana Grande como a Cynthia Erivo de las categorías de actuación, pese a que ambas intérpretes habían sido reconocidas en distintos premios previos durante la temporada.
La omisión se extendió también al apartado musical, ya que ninguna de las canciones del filme fue considerada en la categoría de Mejor Canción Original. La ausencia de Wicked contrastó con su desempeño en otras ceremonias, donde sus números musicales y actuaciones habían recibido múltiples menciones.