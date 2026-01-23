Lista completa de las nominaciones a los Oscar 2026

La lista posiciona a Sinners como la cinta con mayor presencia, al acumular 16 nominaciones, un récord histórico en los Premios de la Academia

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las nominaciones completas a los Premios Oscar 2026, correspondientes a la 98ª edición de la ceremonia, que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El anuncio confirmó una edición dominada por producciones de gran escala, cine de autor y propuestas internacionales, con un claro protagonismo de las películas nominadas.

El listado posiciona a “Pecadores” (Sinners), dirigida por Ryan Coogler, como la cinta con mayor presencia, al acumular 16 nominaciones, un récord histórico en los Premios de la Academia. Le siguen “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson y producciones como “Hamnet”, “Frankenstein” y “Marty Supremo”, que concentran buena parte de las categorías principales y técnicas.

Películas nominadas a Mejor Película en los Oscar 2026

Las producciones que compiten en la categoría central de la ceremonia, Mejor Película, son:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de tren

Estas diez películas representan distintas corrientes del cine contemporáneo, desde grandes producciones hasta relatos históricos y propuestas de autor.

Dirección, actuación principal y reparto

En la categoría de Mejor Dirección, los cineastas nominados son:

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supremo

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Joachim Trier – Valor sentimental

Ryan Coogler – Pecadores

Para Mejor Actor en papel principal, compiten:

Timothée Chalamet – Marty Supremo

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Luna azul

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El agente secreto

Las nominadas a Mejor Actriz son:

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – Si tuviera piernas te patearía

Kate Hudson – Canción cantada en azul

Renate Reinsve – Valor sentimental

Emma Stone – Bugonia

En Mejor Actor de Reparto, los nominados son:

Benicio Del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Pecadores

Sean Penn – Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård – Valor sentimental

La categoría de Mejor Actriz de Reparto incluye a:

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Amy Madigan – Weapons

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Wunmi Mosaku – Pecadores

Elle Fanning – Valor sentimental

Guión, música y categorías creativas

Los nominados a Mejor Guión Original son:

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

En Mejor Guión Adaptado compiten:

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de tren

Para Mejor Banda Sonora / Partitura Original, las nominadas son:

Bugonia – Jerskin Fendrix

– Jerskin Fendrix Frankenstein – Alexandre Desplat

– Alexandre Desplat Hamnet – Max Richter

– Max Richter Una batalla tras otra – Jonny Greenwood

– Jonny Greenwood Pecadores – Ludwig Göransson

Las canciones nominadas a Mejor Canción Original son:

“Querido yo” – Implacable

“Dorado” – Las Guerreras Kpop

“Te mentí” – Pecadores

“Dulces sueños de alegría” – ¡Viva Verdi!

“Sueños de tren” – Sueños de tren

Categorías técnicas y de producción

Las películas nominadas a Mejor Fotografía son:

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de tren

En Mejor Edición compiten:

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Para Mejor Diseño de Vestuario:

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

En Mejor Diseño de Producción:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Las nominadas a Mejor Sonido son:

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirāt

En Mejores Efectos Visuales:

Avatar: Fuego y ceniza

F1

Jurassic World Rebirth

El autobús perdido

Pecadores

Las películas nominadas a Mejor Maquillaje y Peinado son:

Frankenstein

Pecadores

Hamnet

The Smashing Machine

Kokuho

The Ugly Stepsister

Animación, internacionales, documentales y cortos

En Mejor Largometraje de Animación compiten:

Arco

Elio

Las Guerreras Kpop

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Zootopia 2

Las nominadas a Mejor Película Internacional son:

Brasil – El agente secreto

– El agente secreto Francia – Fue solo un accidente

– Fue solo un accidente Noruega – Valor sentimental

– Valor sentimental España – Sirāt

– Sirāt Túnez – La voz de Hind Rajab

En Mejor Largometraje Documental:

La solución de Alabama

Ven a verme en la buena luz

Cortando a través de rocas

El vecino perfecto

El señor Don Nadie contra Putin

Para Mejor Cortometraje Documental:

Todas las habitaciones vacías

Armado solo con una cámara: La vida y la muerte de Brent Renaud

No más niños: Se fueron y se han ido

El diablo está ocupado

Perfectamente una extrañeza

En Mejor Cortometraje de Acción Real:

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen: Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Las nominadas a Mejor Cortometraje de Animación son:

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Bears

Retirement Plan

The Three Sisters

Finalmente, en la nueva categoría de Mejor Casting:

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

One Battle After Another se consolida como la segunda más nominada

La producción de Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), obtuvo 13 nominaciones, colocándose como la segunda cinta más mencionada del año. La película logró presencia en las categorías principales y en varias de actuación.

Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn fueron nominados por sus interpretaciones, mientras Anderson compite en dirección y guión. La cinta también figura en música, edición, sonido, diseño de producción y guion adaptado.

Talento mexicano presente en las nominaciones al Oscar 2026

Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 no solo colocaron en el centro a Guillermo del Toro, cuya película Frankenstein obtuvo nueve menciones en distintas categorías, sino que también reflejaron la presencia de otros talentos mexicanos en producciones clave de la temporada.

Uno de ellos es Cruz Contreras, quien formó parte del equipo de efectos especiales de la cinta animada Las Guerreras KPop. La película compite en las categorías de Mejor Largometraje de Animación y Mejor Canción Original, consolidándose como uno de los títulos con mayor impacto global tras su éxito en plataformas digitales.

Otro nombre es el de Ivel Hernández, animadora mexicana que participó durante casi dos años en el desarrollo visual de Avatar: Fire and Ash. La producción dirigida por James Cameron fue nominada en la categoría de Mejores Efectos Visuales, manteniendo la tradición de la saga dentro de los apartados técnicos de la Academia.

Wicked queda fuera de las nominaciones al Oscar 2026

Entre las ausencias más comentadas del anuncio de nominaciones se encuentra Wicked. La Academia dejó fuera tanto a Ariana Grande como a Cynthia Erivo de las categorías de actuación, pese a que ambas intérpretes habían sido reconocidas en distintos premios previos durante la temporada.

La omisión se extendió también al apartado musical, ya que ninguna de las canciones del filme fue considerada en la categoría de Mejor Canción Original. La ausencia de Wicked contrastó con su desempeño en otras ceremonias, donde sus números musicales y actuaciones habían recibido múltiples menciones.