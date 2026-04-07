Lisa Kudrow critica el rumbo de la comedia actual

La actriz de Friends cuestiona la falta de riesgo en las sitcoms modernas y advierte una pérdida de autenticidad en el género dice que 'Hay miedo a incomodar'

La actriz Lisa Kudrow volvió al centro del debate cultural tras ofrecer una serie de declaraciones en las que cuestiona el rumbo de la comedia televisiva actual, señalando que la industria atraviesa una etapa marcada por el miedo a incomodar al público.

En entrevistas recientes, la intérprete, recordada por su papel como Phoebe Buffay en Friends, sostuvo que la comedia ha perdido frescura debido a una búsqueda excesiva de “seguridad moral” en los guiones.

El temor a la cancelación, en el centro de la crítica

Kudrow aseguró que actualmente guionistas y estudios trabajan bajo una presión constante que limita la creatividad. A su juicio, el temor a la reacción del público ha reducido la capacidad de arriesgarse con el humor.

“Parece haber miedo de hacer comedias con chistes que incomoden. Las series se sienten demasiado pulidas y seguras, y eso les quita el factor sorpresa”, afirmó, al comparar la libertad creativa de clásicos como Seinfeld con las producciones contemporáneas.

Otra de sus principales críticas se centra en la construcción de personajes. La actriz, quien también protagonizó The Comeback, lamentó que los protagonistas actuales deban ser moralmente intachables, lo que, según dijo, elimina el conflicto que da vida a la comedia.

Para Kudrow, el humor requiere imperfección, ritmo e intuición humana, elementos que considera difíciles de replicar en una industria cada vez más controlada.

La pérdida del público en vivo

La actriz también señaló la desaparición progresiva del formato multicámara con audiencia en vivo como otro factor clave. Según explicó, ese contacto directo con el público funcionaba como un “termómetro” natural para medir la efectividad de los chistes.

Aunque reconoció el valor de producciones actuales, consideró que el estilo de una sola cámara no ha logrado reemplazar la energía que generaban las risas en tiempo real.

Un legado que marcó época

Kudrow formó parte del elenco de Friends durante sus 10 temporadas, junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y el fallecido Matthew Perry, cuya reciente muerte también ha marcado un periodo de reflexión para la actriz.

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Ganadora del Emmy en 1998, Kudrow defendió además su interpretación de Phoebe Buffay, un personaje que, aseguró, fue frecuentemente malinterpretado como “tonto”, cuando en realidad representaba a alguien que simplemente rompía con las normas establecidas.