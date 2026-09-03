Lisa de Blackpink llevará su historia al cine con 'Always Lalisa'

Lisa, integrante de Blackpink y actriz de The White Lotus, estrenará “Always Lalisa”, documental sobre su vida y trayectoria profesional

Lisa, integrante de Blackpink y actriz de The White Lotus, llevará su historia personal y profesional a la pantalla grande con “Always Lalisa”, un documental que tendrá un estreno mundial limitado en cines.

La producción dirigida por Sue Kim se proyectará en salas IMAX y otros cines alrededor del mundo a partir del 12 de octubre, de acuerdo con el anuncio realizado por Sony Music Vision.

El documental seguirá un periodo determinante en la vida de Lisa, marcado por su separación temporal de Blackpink para concentrarse en una carrera como solista, incursionar en la actuación y desarrollar su propia marca.

La película también abordará el esfuerzo de la artista por mantener una parte de su vida alejada de la exposición pública mientras atraviesa esta nueva etapa de su trayectoria.

Una mirada a la evolución de Lisa

La distribución cinematográfica de “Always Lalisa” estará a cargo de Trafalgar Releasing. Posteriormente, el documental llegará a YouTube Premium durante 2026, donde tendrá un lanzamiento exclusivo en streaming.

Tom Mackay, presidente de Sony Music Vision, destacó la conexión que Lisa mantiene con seguidores de distintas partes del mundo y señaló que esperan trasladar ese vínculo a la experiencia cinematográfica.

Por su parte, Marc Allenby, director ejecutivo de Trafalgar Releasing, describió la cinta como un retrato íntimo y sin filtros del recorrido de Lisa, desde su consolidación con Blackpink hasta su reconocimiento internacional.

Lyor Cohen, director global de música de YouTube, también resaltó la relación que la cantante ha construido con sus seguidores a través de la plataforma y consideró que YouTube será un espacio adecuado para presentar su evolución artística.

El documental llegará después del Festival de Toronto

Antes de su estreno en salas, “Always Lalisa” tiene previsto presentarse en el Festival de Cine de Toronto de 2026.

La exposición internacional de Lisa ha continuado creciendo durante este año. La artista participó junto a Anitta y Rema en la interpretación de “Goals” durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se convirtió en la primera artista femenina de K-pop y de origen tailandés en actuar en ese escenario.

Además, Lisa se presentó como solista en Coachella 2025, integró el comité anfitrión de la Met Gala 2026 —siendo la primera artista de K-pop en asumir esa función— y participó como presentadora en la ceremonia de los Globos de Oro de 2026.

Lisa amplía su carrera con música y actuación

La integrante de Blackpink debutó como actriz con el personaje de Mook en “The White Lotus”. A esta incursión se suman dos proyectos con Netflix: la película de acción “Tygo”, que protagonizará y producirá ejecutivamente, y una comedia romántica todavía sin título que permanece en desarrollo.

En el ámbito musical, su próximo EP, “Press Play”, está programado para el 23 de octubre. El material estará encabezado por el sencillo “SaWaDika”, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de septiembre.

La artista también hizo historia al convertirse en la primera estrella de K-pop en realizar una residencia de conciertos en Las Vegas. Su espectáculo “Viva La Lisa” contempla cuatro presentaciones en el Colosseum del Caesars Palace, programadas para el 13, 14, 27 y 28 de noviembre.

Las cuatro funciones agotaron sus localidades en menos de 10 minutos, de acuerdo con la información proporcionada sobre la residencia.

“Always Lalisa” es una producción de Sony Music Vision en colaboración con RCA Records y Tremolo Productions, en asociación con Salt Water Productions y Lloud Co.

Sue Kim y Courtney Crockett participan como productoras por parte de Salt Water Productions. Morgan Neville y Caitrin Rogers son productores ejecutivos de Tremolo Productions, mientras que Alice Kang y Joojong Joe desempeñan esa función para Lloud Co.

Peter Edge, John Fleckenstein y Camille Yorrick figuran como productores ejecutivos de RCA Records. Por Sony Music Vision, Krista Wegener y Abby Lynn Kang Davis se suman a Tom Mackay como productores ejecutivos.