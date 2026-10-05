Lionel Messi tendrá serie animada en Disney+: llega en 2027

Al presentar el proyecto, Messi explicó que quería compartir con las nuevas generaciones valores que han sido importantes en su carrera

Lionel Messi llevará a la animación una aventura en la que el talento y el trabajo en equipo serán las herramientas para enfrentar a rivales gigantes. El futbolista participa como productor ejecutivo de “Messi y los gigantes”, serie infantil que presentó su primer tráiler el 2 de octubre en San Diego Comic-Con Málaga y llegará a Disney+ en 2027.

Sony anunció el estreno mundial para el verano del próximo año, aunque todavía no hay una fecha exacta. En Estados Unidos también se emitirá por Disney Channel.

Un niño de 12 años frente a diez reinos dominados por gigantes

La historia sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en Iko, una realidad alternativa cuyos diez reinos están bajo el control de gigantes.

Para regresar a casa, deberá participar en enfrentamientos inspirados en el fútbol, utilizar poderosas esferas y ayudar a recuperar la estabilidad de ese mundo.

Sus adversarios cuentan con poderes que potencian su juego, una ventaja que Leo no tiene. El protagonista deberá compensarla con habilidad, determinación y la colaboración de sus compañeros.

La producción desarrolla una aventura de fantasía inspirada en Messi, sin reconstruir de manera biográfica su trayectoria deportiva.

Este es un adelanto de “Messi and the Giants”, la nueva serie animada de fantasía y deportes con Lionel Messi como productor ejecutivo 🔟🎬 La historia sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad paralela gobernada por gigantes 🤯 #MessiAndTheGiants llega a #DisneyPlus en 2027 ⚽️ — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) October 2, 2026 Milo Burgess-Webb dará voz a Leo y Luck Ra pondrá la música El actor argentino Milo Burgess-Webb interpretará la voz del protagonista. El adelanto también presentó “Vamos, Vamos, Vamos”, canción original grabada por Luck Ra. La animación está a cargo de Atlantis Animation, estudio de las Islas Canarias con experiencia en producciones como “Tara Duncan” y la quinta temporada de “Miraculous Ladybug”. Dan Creteur dirige el proyecto y Guy Toubes supervisa los guiones, con participación de Sony Pictures Television y Sony Music Vision. El formato anunciado contempla episodios de 22 minutos y versiones en español, inglés y otros idiomas. El número de capítulos de la primera temporada todavía no se ha detallado. Messi busca acercar los valores deportivos a los niños Al presentar el proyecto, Messi explicó que quería compartir con las nuevas generaciones valores que han sido importantes en su carrera, como la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia. También recordó su gusto por las series animadas desde la infancia y expresó su interés por ver esta producción con sus hijos. El proyecto fue anunciado en 2023 y Disney comunicó su adquisición en diciembre de 2024. La presentación en Málaga permitió conocer las primeras escenas de la aventura, la voz de Leo y la propuesta musical antes de su estreno.