Linkin Park visitará Monterrey con su 'From Zero World Tour'

Tras la pausa por la muerte de su exlíder Chester Bennington hace siete años y el reciente anuncio de su nueva vocalista, Emily Armstrong, Linkin Park sorprendió a sus fans mexicanos al anunciar una gira que incluye al país y otros de América, Europa y Asia.

La banda de rock dio a conocer que el inicio de "From Zero World Tour" será en la Ciudad de México el próximo 31 de enero de 2025. También se presentará en Guadalajara el 3 de febrero, y en Monterrey el 5 del mismo mes.

Linkin Park estará en Tokio, Japón; Las Vegas, Chicago, Austin, en Estados Unidos; Berlín, Alemania; Londres, Inglaterra; París, Francia; Montreal, Toronto, Vancouver, en Canadá; Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina; Santiago, Chile; Lima, Perú; Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, en Brasil; entre otras ciudades.

From Zero World Tour 2025. For list of tour dates and on-sale info visit https://t.co/81TjG5c0Lr. LPU Pre-sales start on Monday, Nov 18. pic.twitter.com/JrpQ46yOad