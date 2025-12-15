Lindsay Lohan dará voz a Maggie en 'Los Simpson'

La actriz Lindsay Lohan hará historia al prestar su voz a Maggie Simpson en un episodio especial de la temporada 37. El capítulo se emitirá este domingo

Después de más de tres décadas de silencio, Maggie Simpson finalmente hablará, y lo hará con la voz de Lindsay Lohan.

La actriz estadounidense confirmó su participación en la temporada 37 de "Los Simpson", en un episodio que promete convertirse en uno de los más comentados en la historia de la serie.

El capítulo, titulado “Parahormonal Activity”, se transmitirá este domingo 14 de diciembre y marca un momento inédito para el personaje más callado de Springfield.

Maggie, protagonista en un salto al futuro

En esta ocasión, la historia presenta a Maggie como una adolescente, en una línea temporal adelantada.

La escena clave ocurre en la cocina de la familia Simpson, cuando Marge intenta impedir que su hija hable, argumentando que aún se recupera de una laringitis.

La advertencia dura poco. Maggie rompe el silencio y lanza una crítica directa contra Bart por su forma de manejar, sorprendiendo a toda la familia y, por supuesto, a los fans de la serie.

Una voz inesperada para un personaje histórico

Lindsay Lohan, reconocida por su trayectoria en cine y televisión desde su etapa en Disney, será la encargada de dar vida vocal a Maggie en este episodio especial.

La actriz compartió la noticia en sus redes sociales, generando una oleada de reacciones entre seguidores de "Los Simpson"

Aunque el personaje ha hablado en contadas ocasiones, casi siempre en episodios especiales o realidades alternas, esta participación destaca por tratarse de una figura icónica de la cultura pop actual.

Antecedentes de Maggie con voces invitadas

A lo largo de los años, Maggie ha tenido voces excepcionales.

Elizabeth Taylor la hizo pronunciar su primera palabra en la cuarta temporada, mientras que Nancy Cartwright, voz de Bart, ha sido la encargada habitual cuando el personaje habla.

También han participado figuras como James Earl Jones, Jodie Foster y Viola Davis.