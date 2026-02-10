Linconln Fox, 'Bad Bunny de niño', le agradece al cantante

El menor compartió su emoción en redes sociales, donde relató la sorpresa y felicidad que sintió al subir al escenario frente a miles de espectadores

Lincoln Fox, el niño que recibió el Grammy en manos de Bad Bunny durante la ceremonia de premiación, expresó su agradecimiento al cantante por permitirle vivir un momento que calificó como “inolvidable”.

El menor compartió su emoción en redes sociales, donde relató la sorpresa y felicidad que sintió al subir al escenario frente a miles de espectadores.

Destaca emoción del menor tras participar en la premiación

El joven fan también agradeció a su familia y a las personas que lo han apoyado, al señalar que no imaginaba formar parte de una noche relevante dentro de la industria musical. La participación del menor junto al artista se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento, generando reacciones entre seguidores del intérprete.

Participación generó reacciones entre seguidores del artista

El gesto de Bad Bunny al incluir al menor durante la entrega del premio fue retomado por usuarios en redes sociales, donde se destacó la interacción entre el cantante y el público presente durante la ceremonia.

Experiencia motivó al menor a seguir sus metas personales

A través de su mensaje, Lincoln aseguró que conservará el recuerdo y que la experiencia lo motivó a continuar con sus objetivos. La participación del niño fue señalada como uno de los momentos destacados de la gala al reflejar la cercanía del artista con seguidores jóvenes.