Lin-Manuel Miranda anuncia elenco de Warriors en Broadway

Lin-Manuel Miranda y la dramaturga Eisa Davis anunciaron al elenco inicial de Warriors, su nuevo musical de Broadway inspirado en la película de culto de 1979

Lin-Manuel Miranda y la dramaturga Eisa Davis anunciaron al elenco inicial de Warriors, su nuevo musical de Broadway inspirado en la película de culto de 1979. La producción contará con 11 intérpretes, entre ellos Jasmine Cephas Jones y Amber Gray, además de varios artistas que trabajaron anteriormente con Miranda en Hamilton.

De acuerdo con la revista People, el espectáculo comenzará sus funciones previas el 9 de marzo de 2027 en el teatro Lunt-Fontanne de Nueva York, mientras que su estreno oficial está programado para el 8 de abril del mismo año.

¿Quiénes integran el elenco de Warriors?

La primera alineación anunciada está conformada por Jasmine Cephas Jones, Amber Gray, Sasha Hutchings, Aneesa Folds, Julia Harriman, Gizel Jiménez, Kenita R. Miller, Jaci Calderon, Sasha Allen, Casey Likes y Donald Webber Jr.

Varias de estas figuras tienen una trayectoria vinculada a proyectos anteriores de Miranda. Cephas Jones participó en el elenco original de Hamilton, donde interpretó a Peggy Schuyler y Maria Reynolds, mientras que Harriman dio vida a Eliza Hamilton durante giras nacionales del musical.

Webber también interpretó a Aaron Burr durante la temporada de Hamilton en Puerto Rico y posteriormente asumió el papel en Broadway. Folds, por su parte, colaboró con Miranda en el grupo de comedia e improvisación musical Freestyle Love Supreme.

Qué personajes interpretarán los actores

La producción recuperará parte de las interpretaciones que aparecieron en el álbum conceptual de Warriors, publicado en 2024, aunque también habrá cambios en algunos personajes.

Jasmine Cephas Jones volverá como Swan; Amber Gray interpretará a Ajax; Sasha Hutchings será Cowgirl; Aneesa Folds dará vida a Cleon; Gizel Jiménez encarnará a Rembrandt y Kenita R. Miller interpretará a Cochise. Julia Harriman retomará el papel de Mercy.

Jaci Calderon interpretará a Fox, personaje cuya voz estuvo a cargo de Phillipa Soo en el álbum. Sasha Allen asumirá el papel de Cyrus, el líder de la pandilla que en la grabación fue interpretado por Lauryn Hill. Donald Webber Jr. dará vida a Masai, mientras que Casey Likes interpretará a Luther.

¿De qué trata el musical Warriors?

La historia está basada en la novela homónima de Sol Yurick, publicada en 1965, y en la película de 1979 dirigida por Walter Hill. La trama sigue a una pandilla ficticia de Nueva York que parte de Coney Island hacia el Bronx para asistir a una reunión entre grupos callejeros.

Después de que sus integrantes son acusados del asesinato de Cyrus, deben atravesar la ciudad y enfrentarse a pandillas rivales mientras intentan regresar a casa y demostrar su inocencia.

La adaptación musical plantea una reinterpretación de la historia original con una pandilla integrada por mujeres y una propuesta sonora que combina distintos géneros asociados con Nueva York, entre ellos hip-hop, salsa, ska y metal.

Lin-Manuel Miranda regresa al teatro musical original

Warriors representa el regreso de Miranda a la creación de un nuevo musical original para Broadway después del impacto de Hamilton. El proyecto fue desarrollado junto con Eisa Davis y tuvo una primera versión en formato de álbum conceptual en octubre de 2024.

Aquella grabación reunió a artistas como Lauryn Hill, Colman Domingo, Nas, Busta Rhymes, Marc Anthony, Billy Porter, Ghostface Killah y RZA. El álbum fue producido por Mike Elizondo y tuvo a Nas como productor ejecutivo.

La puesta en escena estará dirigida por Jenny Koons, mientras que Andy Blankenbuehler, coreógrafo de Hamilton, participará como codirector y coreógrafo.