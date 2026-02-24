Lily Collins será Audrey Hepburn en ‘Breakfast at Tiffany’s’

La actriz protagonizará y producirá una cinta sobre la creación de Breakfast at Tiffany’s, basada en el libro de Sam Wasson

La actriz Lily Collins dará vida a Audrey Hepburn en una nueva película centrada en la realización del clásico de 1961 Breakfast at Tiffany's, según se confirmó este 23 de febrero.

El proyecto será desarrollado por Case Study Films, la productora de Collins, en colaboración con Imagine Entertainment y el productor Scott LaStaiti.

La cinta adapta el bestseller Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman, del historiador Sam Wasson, considerado el primer relato completo sobre la creación de la icónica comedia romántica.

El libro reconstruye el contexto de finales de los años 50 y el impacto cultural de la película, así como la participación de figuras clave como el escritor Truman Capote, el director Blake Edwards y la diseñadora de vestuario Edith Head.

Guion y producción

El guion estará a cargo de Alena Smith, creadora de la serie Dickinson. Por el momento, el filme no cuenta con director ni fechas confirmadas de rodaje o estreno.

Entre los productores figuran Brian Grazer, Jeb Brody y Justin Wilkes por Imagine; mientras que Collins, Charlie McDowell y Alex Orlovsky producirán por Case Study Films. También participarán como productores ejecutivos Sam Wasson, Brandon Millan y Michael Shamberg.

El legado de Hepburn

Considerada una de las figuras más influyentes de la Edad de Oro de Hollywood, Hepburn ganó el Óscar por Roman Holiday y protagonizó clásicos como Sabrina y Funny Face antes de consolidarse como ícono global con Breakfast at Tiffany’s.

La película de 1961, basada en la novela corta de Truman Capote, obtuvo cinco nominaciones al Óscar y ganó dos premios, además de ser incorporada en 2012 al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos.

La historia sigue a Holly Golightly, una joven socialité neoyorquina, glamorosa y enigmática que entabla una relación con un escritor recién llegado a su edificio.

Bajo su apariencia despreocupada, el personaje enfrenta una profunda búsqueda de identidad y libertad, mientras su pasado amenaza con alcanzarla.

La cinta es recordada por su estética elegante, incluida la icónica escena frente a Tiffany & Co., y por la canción Moon River.

El anuncio ha generado entusiasmo entre seguidores, que consideran a Collins una elección acertada por su elegancia natural y su parecido con Hepburn. La actriz, actualmente protagonista de Emily in Paris, expresó sentirse “honrada y eufórica” por asumir el papel.

Aunque el proyecto aún está en fase de desarrollo, la producción ya perfila uno de los biopics más comentados sobre la historia de Hollywood y la moda.