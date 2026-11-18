La actriz dedicó un emotivo mensaje a su padre tras su ingreso como solista al Rock & Roll Hall of Fame, donde recibió un homenaje musical

La actriz Lily Collins expresó su orgullo y admiración por su padre, el músico Phil Collins, luego de que fuera incluido como solista en el Rock & Roll Hall of Fame. La actriz compartió un mensaje en redes sociales acompañado de fotografías de la ceremonia celebrada el sábado 14 de noviembre en Los Ángeles.

La protagonista de "Emily in Paris" describió el momento como algo "monumentalmente especial" y destacó la emoción de acompañar a su familia mientras el cantante recibía el reconocimiento por su trayectoria musical.

El mensaje de Lily Collins a su padre

En su publicación, Lily manifestó que presenciar la celebración del legado de su padre era una experiencia difícil de expresar con palabras.

"Ver el extraordinario legado de mi papá celebrado con su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame es algo para lo que creo que nunca encontraré las palabras", escribió la actriz.

También recordó que muchas de sus primeras memorias están relacionadas con la música de Phil Collins y señaló que verlo recibir el cariño y reconocimiento del público, después de todo lo que ha enfrentado, fue indescriptible.

"No hay nadie que lo merezca más. No podríamos estar más orgullosos. Yo no podría estar más orgullosa", agregó.

Phil Collins recibe homenaje de Cynthia Erivo y Travis Barker

El músico hizo una poco habitual aparición pública durante la ceremonia, realizada en el Peacock Theater de Los Ángeles. Su ingreso fue presentado por Travis Barker, baterista de Blink-182, mientras que Cynthia Erivo interpretó "In the Air Tonight" en su honor, acompañada por Barker en la batería.

Phil Collins no realizó una presentación musical durante el evento. Sin embargo, al subir al escenario para recibir el reconocimiento, tranquilizó al público con una frase sobre su estado: "Realmente no estoy tan mal como parece". También aseguró que todavía no se ha escuchado lo último de él.

Durante su discurso, agradeció a colaboradores de su carrera y mencionó a sus tres exesposas, a quienes reconoció por haberlo acompañado a lo largo de los años y por darle cinco hijos.

Su segundo ingreso al Rock & Roll Hall of Fame

Esta distinción representa la segunda ocasión en que Phil Collins forma parte del Rock & Roll Hall of Fame. En 2010 ingresó como integrante de Genesis y, 16 años después, recibió el reconocimiento por su trayectoria como solista.

La ceremonia de 2026 reunió a figuras y agrupaciones de distintos géneros musicales. La clase de este año también incluyó a Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan, entre otros reconocidos artistas y profesionales de la industria.