Lily Collins celebra 5 años de casada con Charlie McDowell

La actriz Lily Collins, conocida mundialmente por su papel estelar en la serie "Emily en París", conmemoró su quinto aniversario de bodas con el director Charlie McDowell mediante una emotiva dedicatoria en sus perfiles oficiales de redes sociales, acompañada de fotografías inéditas de su enlace matrimonial.
En la publicación, la intérprete dedicó un mensaje a su esposo destacando el crecimiento que han mantenido a lo largo de este periodo, subrayando el apoyo incondicional, la superación de obstáculos y el fortalecimiento de la relación tras la llegada de su hija Tove.
"Hoy hace cinco años que me casé con mi persona favorita y mejor amigo. Charlie: media década apoyándonos mutuamente, haciéndonos reír, superando los obstáculos, viviendo nuevas aventuras y construyendo una vida que sentimos como nuestra. Estoy muy agradecida por cómo siempre has creído en mí, me has escuchado y me has hecho sentir que nunca tenía que afrontar nada sola", escribió la artista británica-estadounidense.
Asimismo, la estrella hizo referencia a la etapa de maternidad que atraviesa la pareja, calificando a su pequeña hija como la mayor bendición de su matrimonio y reafirmando su entusiasmo por los proyectos personales y familiares que emprenderán conjuntamente en el futuro.
Inicio del romance
La pareja hizo pública su relación sentimental en 2019 tras ser captados juntos en Los Ángeles. Un año más tarde, en septiembre de 2020, anunciaron su compromiso antes de concretar su boda en un evento privado celebrado en Colorado en septiembre de 2021, consolidando un vínculo que hoy cumple media década.
Cabe señalar que la pareja tiene una sola hija en común, Tove Jane McDowell, quien actualmente cuenta con un año de edad tras haber nacido el 31 de enero de 2025 mediante gestación subrogada, noticia que ambos dieron a conocer públicamente a través de una emotiva publicación en Instagram acompañada por una fotografía de la recién nacida.
Para ambos se trata de su primer matrimonio, habiendo sostenido relaciones sentimentales previas, pero sin haber llegado al altar antes de consolidar su unión en 2021.