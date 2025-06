'Lilo & Stitch': la segunda película más taquillera de 2025

“Lilo & Stitch” y “Mission: Impossible—The Final Reckoning” dominaron nuevamente las listas de taquilla después de impulsar un fin de semana del Día de los Caídos récord.

Los cines en Estados Unidos y Canadá también ofrecieron varias películas nuevas este fin de semana, incluyendo “Karate Kid: Legends” de Sony y la película de terror de A24 “Bring Her Back”. Según las estimaciones de los estudios este domingo, se sumó a un robusto fin de semana post-festivo de $149 millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 120% en comparación con el mismo período del año pasado.

“Lilo & Stitch” de Disney ocupó el primer lugar nuevamente con $63 millones de dólares de 4,410 ubicaciones en América del Norte. Fue suficiente para superar a “Sinners” y convertirse en la segunda película más taquillera del año con $280,1 millones en ventas de boletos domésticos. A nivel mundial, su total acumulado es de $610,8 millones de dólares. Mientras tanto, “Sinners” sigue fuerte en su séptimo fin de semana con otros $5,2 millones de dólares, elevando su total a $267,1 millones a nivel nacional y $350,1 millones a nivel mundial.

La octava película de “Mission: Impossible” también repitió en segundo lugar, con $27,3 millones de dólares en 3,861 ubicaciones. Al igual que “Lilo & Stitch”, eso representa una caída del 57% desde su estreno. Con $122,6 millones de dólares en boletos vendidos a nivel nacional, está rindiendo en línea con las dos entregas anteriores. Pero con un presupuesto de producción reportado de 400 millones, la rentabilidad aún está lejos. Internacionalmente, agregó $76,1 millones de dólares (incluyendo 25,2 millones de China, donde acaba de estrenarse), llevando su total global a 353,8 millones.

Liderando los nuevos estrenos estuvo “Karate Kid: Legends” de Sony, con un estimado de $21 millones de dólares en 3,809 ubicaciones. La película reúne a Jackie Chan y Ralph Macchio para entrenar a un nuevo chico, el prodigio del kung fu Li Fong (Ben Wang). Chan protagonizó un reinicio en 2010 del original de 1984, mientras que Macchio ha encontrado una nueva generación de fanáticos en la serie “Cobra Kai”, que acaba de concluir una carrera de seis temporadas.

Las críticas pueden haber sido mixtas, pero el público le dio a la película un fuerte A- en CinemaScore y 4,5 estrellas en PostTrak. También según reportes solo costó $45 millones de dólares producirla y tiene varias semanas hasta que llegue una nueva película familiar. “Karate Kid: Legends” se estrenó anteriormente a nivel internacional y tiene un total mundial de $47 millones de dólares.

El cuarto lugar fue para “Final Destination: Bloodlines” que ganó $10,8 millones de dólares en su tercer fin de semana. La película es la más taquillera de la franquicia, sin tener en cuenta la inflación, con $229,3 millones de dólares a nivel mundial.

El otro gran estreno del fin de semana, “Bring Her Back”, completó los cinco primeros con $7,1 millones de dólares en 2,449 pantallas. Protagonizada por Sally Hawkins como una madre adoptiva con algunos planes perturbadores, la película es el segundo largometraje de los cineastas gemelos Danny y Michael Philippou, quienes hicieron el éxito de terror de 2023 “Talk to Me”. Obtuvo un raro B+ en CinemaScore para una película de terror y es esencialmente la única nueva película en el género hasta que “28 Years Later” se estrene el 20 de junio.

Una nueva película de Wes Anderson, “The Phoenician Scheme,” también debutó en Nueva York y Los Ángeles este fin de semana, donde recaudó $270,000 dólares. Se expandirá a nivel nacional el próximo fin de semana.

El pronóstico de taquilla de verano sigue siendo prometedor, aunque hay un largo camino por recorrer para alcanzar el objetivo de $4,000 millones de dólares (una norma pre-pandemia que solo el verano de “Barbenheimer” ha superado). Se espera que el mes de mayo cierre con $973 millones, un aumento del 75% respecto a mayo de 2024, según datos de Comscore.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Lilo & Stitch” - $63 millones.

2. “Mission: Impossible – The Final Reckoning” - $27,3 millones.

3. “Karate Kid: Legends” - 21 millones.

4. “Final Destination: Bloodlines” - $10,8 millones.

5. “Bring Her Back” - $7,1 millones.

6. “Sinners” - $5,2 millones.

7. “Thunderbolts” - $4,8 millones.

8. “Friendship” - $2,6 millones.

9. “The Last Rodeo” - $2,1 millones.

10. “j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN: LIVE VIEWING” - $939.173.

Comentarios