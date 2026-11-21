La actriz de 'Riverdale' está en negociaciones para interpretar a Polly Pocket, tras la salida de Lily Collins por conflictos de agenda

La actriz Lili Reinhart, conocida por su participación en la serie "Riverdale", se encuentra en negociaciones para protagonizar la adaptación cinematográfica de acción real de "Polly Pocket", proyecto de Mattel y Amazon MGM Studios que anteriormente tenía como figura principal a Lily Collins.

De acuerdo con información publicada por Deadline, Reinhart también podría incorporarse como productora ejecutiva de la película, cuya historia estará basada en la popular línea de muñecas miniatura.

El posible fichaje ocurre después de que Collins, protagonista de "Emily in Paris", dejara el papel debido a conflictos de agenda. No obstante, la actriz continuará vinculada al proyecto como productora.

Lily Collins deja el papel principal de Polly Pocket

Collins estuvo relacionada con la adaptación durante aproximadamente cinco años y estaba contemplada para interpretar a Polly Pocket desde que se anunció el desarrollo de la película en 2021.

Sin embargo, los cambios en el calendario de producción habrían impedido que continuara como protagonista. Aunque ya no interpretará al personaje, mantendrá su participación como productora ejecutiva.

La llegada de Reinhart representa un nuevo movimiento en el desarrollo de esta producción, que busca llevar a la pantalla grande el universo de las pequeñas muñecas y sus accesorios.

Clea DuVall estará a cargo de la dirección

La película será dirigida por Clea DuVall, mientras que el guion estará a cargo de Jordan Weiss y Dan Brier. El proyecto cuenta con la participación de Mattel Studios y Amazon MGM Studios, además de la compañía Hello Sunshine, fundada por Reese Witherspoon.

La producción tiene previsto comenzar su rodaje en febrero de 2027 en Ontario, Canadá. Por ahora, los detalles de la trama se mantienen bajo reserva y tampoco se ha anunciado una fecha de estreno.

¿Quién es Lili Reinhart?

Lili Reinhart alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Betty Cooper en "Riverdale", serie basada en los personajes de Archie Comics que concluyó en 2023.

La actriz también ha participado en producciones cinematográficas como "Hustlers" y "Chemical Hearts". Su posible incorporación a "Polly Pocket" representaría una nueva oportunidad para encabezar una franquicia cinematográfica de alcance internacional.

De las muñecas a la pantalla grande

Polly Pocket es una línea de muñecas y escenarios en miniatura que llegó al mercado en 1989, bajo la compañía Bluebird Toys. Sus pequeños estuches y accesorios se convirtieron en uno de los juguetes reconocidos de varias generaciones.

Mattel adquirió la marca y con el paso de los años amplió su presencia mediante nuevas colecciones y producciones animadas. La adaptación de acción real forma parte de la estrategia de la compañía para llevar sus propiedades más conocidas al cine.

Por el momento, la participación de Lili Reinhart se mantiene en etapa de negociaciones, por lo que todavía no existe una confirmación oficial de su incorporación al elenco.