Lila Downs sorprende al abrir la puerta al reguetón mexicano

Lila Downs se muestra abierta al reguetón y propone colaborar con Cachirula, además de defender la libertad femenina para hablar de sexualidad.

Lila Downs sorprendió al hablar de uno de los géneros que, aunque parece alejado de su propuesta musical, también disfruta: el reguetón. La cantante oaxaqueña aseguró que está abierta a las nuevas expresiones urbanas y defendió que las mujeres puedan hablar libremente de deseo y sexualidad a través de sus canciones.

Durante un encuentro con medios, Lila destacó particularmente las propuestas de artistas como Cachirula, quien se ha caracterizado por abordar temas de sexualidad de manera directa en sus canciones. Para Downs, esta libertad representa una forma de expresión femenina que todavía puede generar críticas, pero que también demuestra que las nuevas generaciones están rompiendo con algunos prejuicios.

Y cuando le preguntaron directamente si estaría dispuesta a colaborar con Cachirula, Lila no cerró la puerta… ¡todo lo contrario! Entre risas, lanzó una invitación pública para que ambas encuentren el momento adecuado y puedan hacer una canción juntas: “Así que vamos a decirle a Cachirula que a ver cuándo”.

La intérprete de “La Sandunga” también reconoció que el reguetón dejó de ser una moda pasajera y se convirtió en uno de los sonidos que han marcado las últimas décadas. Para ella, más allá del género, lo importante es que la música provoque emociones y haga sentir algo al público.

Mientras explora esta posibilidad de entrar en terrenos urbanos, Lila Downs continúa trabajando en su propia música y prepara un concierto especial para el 1 de noviembre en el Auditorio Nacional, dentro de las celebraciones de Día de Muertos. La presentación incluirá elementos del folclore mexicano y canciones de su más reciente producción, Cambias mi mundo.