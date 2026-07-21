Lila Downs recibe Premio La Mar de Músicas por unir culturas

Lila Downs recibirá el Premio La Mar de Músicas en España por su trayectoria y por fusionar las culturas de México, los pueblos indígenas y Estados Unidos.

La cantante y compositora Lila Downs recibe mañana lunes el Premio La Mar de Músicas, con el que el festival de músicas del mundo que se celebra en la localidad española de Cartagena pretende reconocer su papel en la fusión cultural de México, los pueblos indígenas y EUA.

Este premio reconoce la unión de culturas de la que ha hecho gala a lo largo de su dilatada trayectoria la artista, que el pasado 11 de junio fue la encargada de dar inicio oficial al Mundial de Fútbol de este 2026 en Ciudad de México.

La también antropóloga, hija de madre mixteca y padre estadounidense, ha hecho gala de esa unión de culturas y tradiciones a lo largo de toda su amplia carrera musical, que arrancó en los años 80 del siglo XX, integrada primero en bandas como Los Cadetes de Yodoyuxi o La Trova Serrana, y en solitario desde mediados de los 90.

La organización del festival valoró especialmente que la artista convirtió su música en un "vehículo de identidad de sus raíces" indígenas, mestizas y mexicanoamericanas, "conectando pasado milenario con presente global".

Tras recibir el galardón de La Mar de Músicas este 20 de julio, la artista ofrecerá un concierto en el escenario principal del festival.