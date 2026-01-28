Lidera 'One Battle After Another' BAFTA 2026 con 14 nominaciones

La película One Battle After Another, se colocó a la cabeza de las nominaciones a los Premios BAFTA 2026 al obtener un total de 14 menciones

La película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, se colocó a la cabeza de las nominaciones a los Premios BAFTA 2026 al obtener un total de 14 menciones, informó la Academia Británica de las Artes Cinematográficas.

La producción supera por un estrecho margen a Sinners, de Ryan Coogler, que consiguió 13 nominaciones, en una de las temporadas de premios más competidas de los últimos años.

Otras cintas que destacan en la lista de nominados son Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, y Marty Supreme, de Josh Safdie, ambas con 11 nominaciones.

Completa la lista de Mejor Película el drama familiar noruego Sentimental Value.

Las cinco producciones competirán por el máximo galardón en una ceremonia que promete reflejar la diversidad de géneros y estilos del cine contemporáneo.

DiCaprio y un reparto ampliamente reconocido

Leonardo DiCaprio fue nominado como Mejor Actor Protagonista por su papel en One Battle After Another, categoría en la que también figuran nombres como Timothée Chalamet, Michael B. Jordan y Ethan Hawke.

En actuación de reparto, la cinta de Anderson obtuvo múltiples menciones con Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn, consolidándose como una de las producciones con mayor presencia actoral en esta edición.

Carrera por la Mejor Dirección y diversidad

Paul Thomas Anderson compite en la categoría de Mejor Director junto a Ryan Coogler, Josh Safdie, Joachim Trier, Yorgos Lanthimos y Chloé Zhao, quien es la única mujer nominada en esta categoría.

La Academia Británica destacó que, tras los cambios implementados en su sistema de votación, el 25 por ciento de los nominados a dirección en todas las categorías son mujeres, como parte de su política de diversidad e inclusión.