Lidera ‘GOAT’ taquilla en Norteamérica sobre ‘Wuthering Heights’

Ambos títulos se encuentran en su segundo fin de semana en cartelera y concentraron la mayor parte de los ingresos en un periodo sin estrenos

La taquilla en Norteamérica registró un fin de semana de baja afluencia, en el que ‘GOAT’ superó por margen reducido a ‘Wuthering Heights’. La producción animada de Sony Pictures Animation recaudó 17 millones de dólares, mientras que el drama romántico distribuido por Warner Bros. obtuvo 14.2 millones, de acuerdo con estimaciones de Comscore.

¿Cuánto ha recaudado ‘GOAT’ en su segundo fin de semana?

‘GOAT’, producida por Stephen Curry y con la voz de Caleb McLaughlin, descendió 38% respecto a su estreno. El estudio atribuyó la caída moderada al boca a boca favorable.

La cinta acumula 58.3 millones de dólares en el mercado doméstico y 102.3 millones a nivel mundial. La historia sigue a una pequeña cabra con aspiraciones deportivas que busca abrirse camino en competencias profesionales.

¿Cómo le fue a ‘Wuthering Heights’ con Margot Robbie?

‘Wuthering Heights’, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, registró una caída de 57% frente a su debut. Su total en Estados Unidos asciende a 60 millones de dólares.

En el mercado internacional sumó 26.3 millones adicionales, para un acumulado global de 151.7 millones frente a un presupuesto de producción estimado en 80 millones. El Reino Unido se mantiene como su principal territorio fuera de Norteamérica, con 22.5 millones recaudados.

Estrenos por debajo de los 10 millones

El tercer lugar fue para ‘I Can Only Imagine 2’, secuela distribuida por Lionsgate y Kingdom Story. La película debutó con 8 millones de dólares, por debajo de los 17 millones que logró la primera entrega en 2018, aunque obtuvo una calificación A+ en CinemaScore.

Otros estrenos también abrieron con cifras moderadas. ‘How to Make a Killing’, comedia negra protagonizada por Glen Powell, y el filme de terror ‘Psycho Killer’ quedaron por debajo de los 10 millones en su primer fin de semana.

Un resultado destacado fue el del documental inmersivo ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’, dirigido por Baz Luhrmann, que recaudó 3.3 millones en 325 salas IMAX en estreno limitado. La producción ampliará su distribución nacional el 27 de febrero.

Top 10 de la taquilla en Norteamérica

Según Comscore, las películas más taquilleras del fin de semana fueron:

1. ‘GOAT’, 17 millones de dólares

2. ‘Wuthering Heights’, 14,2 millones

3. ‘I Can Only Imagine 2’, 8 millones

4. ‘Crime 101’, 5,8 millones

5. ‘Send Help’, 4,5 millones

6. ‘How to Make a Killing’, 3,6 millones

7. ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’, 3,3 millones

8. ‘Solo Mio’, 2,6 millones

9. ‘Zootopia 2’, 2,3 millones

10. ‘Avatar: Fire and Ash’, 1,8 millones

Analistas del sector señalaron que fines de semana con menor competencia pueden abrir espacio para que producciones consoliden su permanencia en cartelera mediante recomendaciones del público.