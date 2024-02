Lidera en taquilla 'Bob Marley' y desilusiona 'Madame Web'

La película biográfica "Bob Marley: One Love" se apoderó de la taquilla estadounidense este fin de semana con una recaudación de 27.7 millones de dólares, superando las expectativas.

A pesar de su baja calificación crítica (43% en Rotten Tomatoes), la audiencia le otorgó una calificación "A" en CinemaScore, una empresa de encuestas para medir el atractivo de las películas.

Por otro lado, "Madame Web", que también se estrenó el martes 14 de febrero con la intención de atraer a parejas en el Día de San Valentín al cine, experimentó uno de los peores debuts para una película basada en un personaje de Marvel.

A pesar de ser parte de la serie del Hombre Araña y contar con Dakota Johnson en el papel principal, solo logró recaudar 15.2 millones de dólares en el fin de semana y 25.8 millones en seis días.

"One Love", dirigida por Reinaldo Marcus Green y protagonizada por Kingsley Ben-Adir, ofrece una visión única de la vida de Bob Marley durante la grabación de su álbum "Exodus" y previo a un histórico concierto en Jamaica.

La película, producida por alrededor de 70 millones de dólares, se espera que alcance los 51 millones en sus primeros seis días, incluido el Día de los Presidentes.

A pesar de la decepción de "Madame Web", el "Spider-verse" de Sony recibió buenas noticias con "Spider-Man: Across the Spider-Verse", que ganó siete Premios Annie.

Esta película está nominada como mejor película animada en los Oscar, ofreciendo una perspectiva más positiva para el futuro de la franquicia.

Las películas más taquilleras

Las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. Bob Marley: One Love - $27.7 millones.

2. Madame Web - $15.2 millones.

3. Argylle - $4.7 millones.

4. Migration - $3.8 millones.

5. The Chosen - $3.4 millones.

6. Wonka - $3.4 millones.

7. The Beekeeper - $3.3 millones.

8. Anyone But You - $2.4 millones.

9. Lisa Frankenstein - $2 millones.

10. Land of Bad - $1.8 millones.

