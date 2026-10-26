Lidera ‘Clayface’ la taquilla con $24 millones de dólares

La cinta de DC Studios debutó en primer lugar en EUA y Canadá, mientras el documental sobre Elizabeth Holmes acumuló $45.1 millones en dos semanas

"Clayface", la nueva apuesta de terror de DC Studios, debutó con una recaudación de $24 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá, suficiente para colocarse en el primer lugar de la taquilla durante su fin de semana de estreno. Sin embargo, el documental de A24 "Puedes verlo todo" ("You Can See Everything"), centrado en Elizabeth Holmes, se mantiene como uno de los fenómenos cinematográficos recientes, con $19.5 millones de dólares recaudados en su segundo fin de semana.

La película de DC Studios, distribuida por Warner Bros., se exhibió en 3,458 salas y consiguió una ventaja moderada sobre la producción de A24. Por su parte, "Wildwood", la nueva cinta animada en stop-motion de Laika, debutó en el tercer puesto con $11.8 millones de dólares.

Los resultados muestran un panorama diverso para los estrenos recientes: mientras "Clayface" comenzó con cifras respaldadas por un presupuesto relativamente reducido, "Puedes verlo todo" ("You Can See Everything") amplió su presencia en salas y "Wildwood" obtuvo una respuesta favorable del público, aunque su costo de producción representa un reto financiero.

‘Clayface’ debuta con $24 millones de dólares

Con $24 millones de dólares en taquilla nacional, "Clayface" consiguió el primer lugar entre los estrenos del fin de semana. La película representa el tercer lanzamiento cinematográfico de DC bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran.

La historia combina elementos del terror corporal con el universo de los cómics y sigue a Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries. El personaje es una estrella de cine en ascenso que se somete a una cirugía experimental después de quedar desfigurado por un jefe mafioso.

Uno de los factores que distinguen a la producción es su presupuesto de $44 millones de dólares, inferior al de muchas películas de superhéroes. Además de la recaudación en Estados Unidos y Canadá, la cinta sumó otros $19 millones de dólares en el mercado internacional.

La recepción inicial también fue favorable: el público le otorgó una calificación de "A-" en CinemaScore y las reseñas fueron mayoritariamente positivas. Aunque el género de terror enfrenta una competencia intensa durante octubre, la respuesta inicial coloca a "Clayface" entre los títulos destacados de la temporada.

‘Puedes verlo todo’ amplía su éxito

El documental de A24 "Puedes verlo todo" ("You Can See Everything"), dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, recaudó $19.5 millones de dólares durante su segundo fin de semana. La producción amplió su exhibición de 855 a 2,655 salas y alcanzó un acumulado de $45.1 millones de dólares en dos semanas.

Con ese resultado, la película ya figura entre los documentales más taquilleros de la historia, según las estimaciones reportadas. Parte de su éxito se atribuye a la llegada de espectadores de la Generación Z, mientras que sus posibilidades de competir durante la temporada de premios también han aumentado.

Una eventual nominación a mejor película en los premios Oscar representaría un hito, pues sería la primera vez que un documental compite por el máximo galardón de Hollywood.

David A. Gross, responsable del boletín de taquilla FranchiseRe, destacó que A24 invirtió alrededor de $7 millones de dólares en una propuesta poco convencional que aborda temas como el dinero, los sueños, la verdad y la realidad.

‘Wildwood’ debuta en tercer lugar

La película animada en stop-motion "Wildwood", del estudio Laika, abrió con $11.8 millones de dólares en 2,779 salas, resultado que la colocó en la tercera posición de la taquilla.

Dirigida por Travis Knight, director ejecutivo de Laika, la cinta recibió buenas reseñas y calificaciones positivas del público. Su estreno también representó una mejora respecto al lanzamiento de "The Missing Link", producción del mismo estudio estrenada en 2019.

No obstante, el costo de producción de $100 millones de dólares complica sus perspectivas de rentabilidad. La historia sigue a una adolescente que se adentra en un bosque encantado para encontrar a su hermano menor, quien fue secuestrado.

‘Wicker’ inicia con buenos resultados

Otra de las novedades fue "Wicker", una fábula cómica protagonizada por Olivia Colman y Alexander Skarsgård. La película recaudó $5.8 millones de dólares en 1,471 salas durante su estreno.

La trama presenta a una pescadora que encarga al costurero local la creación de un esposo, en una historia de amor con elementos fantásticos y cómicos.

Otros títulos que aparecieron entre las diez películas más taquilleras fueron "Street Fighter", "Madre siniestra" ("Other Mommy"), "Sensatez y sentimiento" ("Sense and Sensibility"), "La caída de la ballena" ("Whalefall"), "Verity" y "Resident Evil".

Las 10 películas más taquilleras del fin de semana

Las cifras corresponden a estimaciones de venta de boletos de viernes a domingo en salas de EUA y Canadá, de acuerdo con Rentrak. Los resultados definitivos se darían a conocer el lunes.

"Clayface": $24 millones de dólares. "Puedes verlo todo": $19.5 millones de dólares. "Wildwood": $11.8 millones de dólares. "Street Fighter": $8.6 millones de dólares. "Wicker": $5.8 millones de dólares. "Madre siniestra": $3.9 millones de dólares. "Sensatez y sentimiento": $3.4 millones de dólares. "La caída de la ballena": $3.2 millones de dólares. "Verity": $3.1 millones de dólares. "Resident Evil": $3 millones de dólares.

Con estos resultados, ‘Clayface’ encabezó la taquilla del fin de semana, mientras que ‘You Can See Everything’ continuó ampliando su recaudación y ‘Wildwood’ destacó entre los estrenos animados, aunque con un presupuesto considerablemente mayor.