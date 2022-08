Liberan trailer de 'Andor' la nueva serie de Star Wars

Foto: Especial

Andor es la nueva serie de Star Wars protagonizada por Diego Luna; se estrenará el 21 de septiembre

Por: Edson López

agosto, 01, 2022 18:44

Este lunes se liberó el primer trailer de "Andor", la serie spin-off inspirada en el personaje de Cassian Andor, a quien dio vida el actor Diego Luna.

El avance dio un vistazo a los visuales que veremos en la serie y no hacen más que demostrar el gran potencial de la franquicia y el enorme presupuesto que Disney invierte en sus títulos.

Tras la salida de The Mandalorian, la franquicia de George Lucas tuvo un repunte de popularidad entre los fans de huesos amarillos y las nuevas audiencias, a su catálogo emergente de series se sumó "El libro de Boba Fett", que si bien no fue del agrado de la mayoría de los seguidores de la saga, "Obi Wan" reavivó la Star Wars manía en la plataforma de Disney Plus.

"Andor" se situará antes de la pelicula "Rogue One", filme donde Luna debutó al personaje del Capitán Cassian Andor, y que se consideraba un "hola y adiós" del actor y el personaje en la franquicia.

La historia que la serie nos contará abarca los cinco años previos a Rogue One, con las aventuras del Cassian Andor y sus misiones en una galaxia dominada por el imperio.

El estreno de "Andor" será el próximo 21 de septiembre a través de la plataforma Disney Plus

