Liam Payne grabó una canción para Naomi Campbell antes de morir

El cantante británico, Liam Payne se encontraba trabajando en una nueva canción antes de su trágico fallecimiento luego de caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo a fuentes cercanas al artista revelaron que una de las últimas canciones de Liam, la cual lleva por nombre “Closer to You”, se encuentra inspirada en la breve ración que sostuvo con la modelo Naomi Campbell en 2019.

La fuente reveló al medio The Mail On Sunday que Liam y Naomi salieron alrededor de tres y cuatro meses, pero ambos “vieron” que dicha relación no duraría, debido a sus carreras.

Liam y Naomi salieron durante tres o cuatro meses y, como todas las cosas con Liam, él lo tomó muy en serio. Era un tipo emocional. No tuvieron una gran ruptura, fue más bien que vieron que su relación no duraría mucho tiempo porque ambos intentaban maniobrar sus carreras y viajaban mucho, aseguró la fuente.

Rumores afirman que Payne empezó a trabajar en la canción poco tiempo después de su ruptura con la modelo, pero la habría dejado de lado hasta este año, cuando puedo terminarla y grabarla.

La canción tiene una duración de tres minutos y medio y fue grabada en Los Ángeles en julio, antes de ir a Suecia un mes después donde grabó la versión final.

