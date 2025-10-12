Liam Gallagher se convierte en abuelo por primera vez

Liam Gallagher se ha convertido en abuelo por primera vez a los 53 años, pues su hija mayor, dio a luz a un niño llamado Rudy

Liam Gallagher se ha convertido en abuelo por primera vez a los 53 años. Su hija mayor, Molly Moorish-Gallagher, fruto de su relación con la cantante Lisa Moorish, dio a luz a un niño llamado Rudy en septiembre de 2025.

Molly compartió las primeras fotos del bebé en Instagram este sábado 11 de octubre, junto a su pareja, el futbolista Nathaniel Phillips, del Liverpool FC, curiosamente un "rival" para el fanático del Manchester City que es Liam.

En mayo de 2025, Molly reveló que estaba esperando su primer hijo, lo que generó titulares como "Liam Gallagher será abuelo a los 52 años".

Liam tiene cuatro hijos: Lennon (25, con Patsy Kensit), Gene (23, con Nicole Appleton), Molly (27) y Gemma (12, con Liza Ghorbani). Ahora, con Rudy, la familia ha crecido.

La madre de Molly, Lisa Moorish, ya celebró en redes como "abuela orgullosa". Gene también reaccionó con emojis de corazones. Liam aún no ha comentado públicamente, pero su relación con Molly se fortaleció desde que se reencontraron en 2018 (incluso le dedicó la canción "Now That I've Found You").