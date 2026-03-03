Leticia de Nigris presenta denuncia por violencia digital y acoso

Doña Leti manifestó que tiene miedo y que teme por su vida y la de su familia, por lo que solicitó que las autoridades investiguen los hechos

Leticia de Nigris, conocida como Doña Leti, acudió la tarde de este lunes a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para interponer una denuncia por presunta violencia digital y acoso.

La denunciante informó que decidió proceder legalmente luego de considerar que los hechos han afectado su tranquilidad y la de su entorno cercano. Señaló que acudió acompañada de su abogado para dar seguimiento formal al caso.

Acude acompañada de su abogado

De acuerdo con lo expresado, la decisión de presentar la denuncia se tomó tras una serie de situaciones que, asegura, han generado preocupación tanto a nivel personal como familiar.

Doña Leti explicó que su intención es que el caso se investigue conforme a derecho y que se establezcan responsabilidades en caso de que existan elementos que así lo determinen las autoridades.

Teme por su vida y la de su familia

Asimismo, manifestó que tiene miedo y que teme por su vida y la de su familia, por lo que solicitó que las autoridades investiguen los hechos y se tomen las medidas correspondientes.

La denunciante reiteró que buscará dar seguimiento puntual al proceso legal, con el objetivo de que se garantice su seguridad y la de su entorno cercano mientras avanzan las investigaciones.