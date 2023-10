Lesslie, de los Polinesios, anuncia que está embarazada

Lesslie Polinesia no ha revelado quién es el padre de su hijo, y ha optado por tener a su pareja fuera del ojo público, pero se sabe que es un joven de Oaxaca.

Lesslie Polinesia sorprendió a las redes sociales al revelar que está a punto de convertirse en madre. La creadora de contenido, conocida por su participación en el canal 'Los Polinesios' junto a sus hermanos Rafa y Karen, compartió un video este lunes 23 de octubre de 2023 en el que mostró su pancita de embarazo, aunque no ofreció detalles adicionales.

A pesar de su costumbre de mantener su vida personal en privado, Lesslie no dudó en involucrar a sus fanáticos con esta emocionante noticia. Hace algunas semanas, había adelantado a sus seguidores que les tenía una sorpresa preparada, aunque algunos especularon sobre un nuevo proyecto o incluso un posible matrimonio, hoy anunció con alegría la espera de su primer hijo.

La noticia de su embarazo ha emocionado a sus seguidores, quienes están ansiosos por seguir su emocionante viaje hacia la maternidad junto a la popular youtuber.

Quién es Lesslie Polinesia?

Lesslie Velázquez, conocida como Lesslie Polinesia, nació el 18 de abril de 1996 en la Ciudad de México, comenzó su carrera en YouTube, tuvo la oportunidad de crecer en el mundo digital. A los 16 años, se convirtió en creadora de contenido, ganando una audiencia masiva con videos de comedia, sketches, experimentos y tags virales dirigidos a un público infantil.

Además de su éxito en YouTube, Lesslie también ha incursionado en la escritura y publicó el libro 'Tres Promesas' en 2019, el cual se convirtió en un bestseller internacional en el género de novela romántica.

La talentosa influencer también ha incursionado en la música, debutando con la canción 'Un día soñé'. Además, se ha desempeñado como modelo en campañas publicitarias y ha colaborado con marcas de moda y belleza.

¿Quién es el novio de Lesslie Polinesia?

En cuanto a su vida personal, Lesslie, no ha revelado quién es el padre de su hijo, y ha optado por mantener a su pareja fuera del ojo público, pero se sabe que está en una relación con un joven de Oaxaca, aunque hasta el momento no cuenta o no se saben sus redes sociales.

