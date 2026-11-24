Tras declarar días antes que priorizaba su carrera musical, el hijo de Pepe Aguilar confirmó el compromiso mostrando el anillo junto a su pareja.

¡La dinastía Aguilar tendrá una nueva boda! Leonardo Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a su novia, Adriana Caballero, en la que la joven presume un anillo de compromiso, confirmando así que la pareja dará un paso más en su relación.

La imagen fue publicada a través de las redes sociales del cantante, donde ambos aparecen abrazados y sonrientes, mientras Adriana muestra la joya que recibió de su ahora prometido.

El anuncio tras declaraciones sobre su carrera musical

La noticia llamó especialmente la atención porque hace apenas unos días Leonardo había declarado que, aunque estaba muy enamorado de Adriana y la veía como su futura esposa, por el momento su prioridad era continuar impulsando su carrera musical.

El cantante, hijo de Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar, mantiene una relación con Adriana Caballero Fridstein, originaria de Tabasco, quien ha desarrollado una carrera en el ámbito de la imagen pública y también participó en certámenes de belleza.

Un romance discreto y expectativa por la boda

Su romance se hizo público durante este año y, desde entonces, ambos han compartido algunos momentos juntos en redes sociales, aunque han procurado mantener su vida sentimental lejos de los reflectores.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado detalles sobre la fecha ni los planes de su boda, pero el anuncio del compromiso ya generó felicitaciones entre sus seguidores, quienes celebran esta nueva etapa en la vida del cantante.