Leonardo Aguilar responde a las críticas contra su familia

Las declaraciones llegan en medio de las reacciones que ha provocado su actividad artística, incluida su reciente presentación en Guadalajara

Las polémicas que rodean a la familia Aguilar no solo han puesto los reflectores sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal, también han alcanzado a Leonardo, quien reconoció que los señalamientos han tenido repercusiones en su vida profesional.

El cantante de regional mexicano habló sobre lo que representa cargar con las críticas dirigidas a su familia, incluso cuando considera que no ha sido responsable de las situaciones que han generado controversia. Aun así, aseguró que ha encontrado una manera de afrontar la atención que recibe.

Leonardo Aguilar habla sobre las críticas hacia su familia

“Prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”, expresó Leonardo, al referirse a la exposición pública que ha acompañado esta etapa de su carrera.

Aunque los comentarios negativos pueden resultar incómodos, el intérprete también reconoció que estar en el centro de la conversación le ha dado mayor visibilidad. Para él, el reto está en sobrellevar los cuestionamientos y continuar trabajando en su proyecto musical.

Continúa su carrera entre la visibilidad y los cuestionamientos

Las declaraciones llegan en medio de las reacciones que ha provocado su actividad artística, incluida su reciente presentación en Guadalajara, donde la asistencia al espectáculo también generó conversación en redes sociales.

Pese a este panorama, Leonardo continúa con su carrera dentro de la música regional mexicana, en una etapa en la que el apellido Aguilar representa tanto una plataforma para llegar al público como un motivo de escrutinio constante.