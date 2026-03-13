Lenny Kravitz conquista Monterrey pese a fallas técnicas

El músico neoyorquino se presentó la noche del miércoles ante miles de regios que esperaban ansiosos verlo actuar en vivo

El regreso de Lenny Kravitz a tierras regias fue una clase magistral de profesionalismo y experiencia, pues el artista logró salir avante y ofrecer un gran espectáculo, a pesar de las fallas técnicas que demoraron el inicio del show.

Como parte de su Blue Electric Light Tour, el músico neoyorquino se presentó la noche del miércoles ante miles de regios que esperaban ansiosos verlo actuar en vivo.

Fallas técnicas retrasan el inicio del concierto

La noche comenzó con una descarga de energía que se vio interrumpida apenas en los primeros acordes. Una falla técnica en el equipo de audio detuvo el show.

Sin embargo, el artista salió a dar la cara, se disculpó por los inconvenientes y prometió que la espera valdría la pena.

Un show lleno de energía y grandes éxitos

Y así fue, una vez resueltos los problemas técnicos, la potencia del rock, el funk y el soul inundó el recinto, donde Lenny ofreció un setlist equilibrado a la perfección, entre la nostalgia y su material más reciente.

Temas de su último álbum como TK421 y Paralyzed convivieron con himnos generacionales que hicieron retumbar el Auditorio Banamex, al interior del Parque Fundidora.

Cercanía con el público regio

Kravitz, conocido por su cercanía con la audiencia, bajó del escenario para caminar entre las primeras filas, estrechando manos de su público mientras sonaban los acordes de temas como It Ain’t Over 'til It's Over.

El clímax llegó con una ráfaga de éxitos que incluyó Fly Away, American Woman y, por supuesto, el cierre definitivo con la explosiva Are You Gonna Go My Way.

Kravitz confirma su vigencia

Tras casi dos horas de música efectiva, el cantante de 61 años dejó claro que su vigencia física y vocal permanece intacta.

Tras este paso triunfal por la Sultana del Norte, Lenny Kravitz se prepara para cerrar su visita a México con dos presentaciones estelares en el Festival Vive Latino de la Ciudad de México este fin de semana, consolidándose como uno de los actos internacionales más impactantes de este 2026.