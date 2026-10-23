LEGO lanza set de Daft Punk inspirado en Alive 2007

El universo de Daft Punk tendrá una nueva versión en piezas de construcción. LEGO presentó un set inspirado en Alive 2007, la histórica gira del dúo francés

El universo de Daft Punk tendrá una nueva versión en piezas de construcción. LEGO presentó un set inspirado en Alive 2007, la histórica gira del dúo francés que convirtió una pirámide luminosa en uno de los elementos más reconocibles de sus presentaciones en vivo.

La colaboración recupera la estética futurista de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, conocidos por sus cascos robóticos y por la combinación de música electrónica, luces y recursos visuales que caracterizó sus espectáculos.

Además del lanzamiento, el proyecto contempla un cortometraje acompañado por la canción Human After All, tema incluido originalmente en el álbum homónimo de Daft Punk, publicado en 2005.

El escenario de Alive 2007 se convierte en LEGO

La propuesta toma como referencia la estructura piramidal que protagonizó la gira Alive 2007, con la que el dúo llevó su música a escenarios internacionales y consolidó una identidad visual distintiva dentro de la música electrónica.

El diseño permite trasladar a una construcción de LEGO la imagen de aquella puesta en escena, reconocible por su estructura geométrica y sus efectos de iluminación. La iniciativa también acerca el legado visual del grupo a nuevas generaciones y a los seguidores que recuerdan sus conciertos.

Una idea de un fan se convierte en colaboración oficial

El concepto tiene antecedentes en el proyecto Daft Punk Concert, creado por Patrick Harboun, conocido como RobotRock, junto con su hijo. La propuesta surgió durante el confinamiento por la pandemia y recreaba el escenario de la gira con alrededor de dos mil piezas.

El diseño incorporaba una pirámide, una estructura giratoria y elementos transparentes para representar los efectos de luz del espectáculo. La idea llegó a la plataforma LEGO Ideas, donde los aficionados pueden presentar propuestas para que sean consideradas como posibles productos oficiales.

La colaboración representa una nueva forma de celebrar la trayectoria del dúo, que anunció su separación en 2021. Aunque el regreso a los escenarios no forma parte de este anuncio, su música y su identidad visual continúan inspirando proyectos relacionados con el entretenimiento y la cultura popular.

La influencia del grupo francés permanece presente tanto en la música electrónica como en proyectos audiovisuales. Su estética también apareció en Piece by Piece, la película biográfica de Pharrell Williams realizada con animación LEGO, en la que los integrantes de Daft Punk figuran entre los artistas vinculados a la trayectoria del músico.