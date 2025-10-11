LEGO inaugura su tienda más grande de Latinoamérica

LEGO abre su tienda más grande de Latinoamérica en Fashion Drive con experiencias inmersivas y productos exclusivos para todas las edades.

La espera finalmente ha terminado ya que el Grupo LEGO abrió este jueves 9 de octubre las puertas de su tercera tienda en Nuevo Leon. Ubicada en Fashion Drive, la LEGO® Store de 353m² es la tienda de la marca más grande en México y Latinoamérica y el hogar de experiencias inmersivas e inolvidables donde los invitados pueden explorar, crear y jugar con la guía experta de los Especialistas en Bricks, además de acceder a ofertas exclusivas en la tienda.

Productos exclusivos solo en tiendas LEGO

La LEGO Store Fashion Drive también alberga la mayor gama de productos LEGO, incluidos muchos sets exclusivos, como los nuevos LEGO Star Wars™ Estrella de la Muerte y LEGO Ideas Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate.

Comentando sobre la última apertura de la tienda LEGO, César Ridruejo, Gerente General del Grupo LEGO para América Latina, dijo: “Gracias a nuestra gran variedad de productos, tenemos la oportunidad de llegar a muchas personas sin importar su edad, intereses o habilidades de construcción; es seguro que en cada LEGO Store la gente encontrará algo que le guste y con lo que se podrá divertir”.

Los clientes también tienen la oportunidad de acumular puntos del programa de lealtad LEGO Insiders, que se pueden usar para descuentos en futuras compras u ofertas exclusivas para miembros.

Especialistas en Bricks en el corazón de la LEGO Store

Las tiendas LEGO son el hogar de Especialistas en Bricks dedicados, que brindan experiencias de venta inspiradoras y orientación de compra a invitados de todas las edades. El equipo de esta LEGO Store tiene un amplio conocimiento sobre todos los productos LEGO, para ayudar a hacer que la experiencia de compra sea divertida y fácil.

Ya sea seleccionando un regalo para un ser querido, buscando el último set o trayendo a un miembro de tu familia o amigo fan de LEGO a la tienda para un trato especial, los Especialistas en Bricks están disponibles para garantizar una experiencia distintiva a través de un servicio al cliente comprometido y personalizado.

Una fuerza impulsora en la comunidad local

Con una superficie de 353m², la nueva LEGO Store Fashion Drive se convierte en la tienda de la marca más grande en México y Latinoamérica. Ésta es la tercera tienda en el estado y la LEGO Store número 33 en México.

Con su gran oferta de sets, los visitantes podrán experimentar imaginación y creatividad sin límites en la nueva tienda de Fashion Drive. Aquí, los fanáticos de los bricks de LEGO pueden encontrar:

Torre de Construcción de Minifiguras LEGO: Cualquiera puede construir su propia minifigura eligiendo accesorios que los representen, con muchas opciones para personalizar.

Sección Pick-A-Brick de LEGO: Los entusiastas pueden agarrar bricks sueltos de LEGO y elementos para expandir sus colecciones y seguir construyendo y reconstruyendo lo que imaginen.

Modelos 3D: Para conmemorar la apertura de esta nueva tienda, la compañía encargó tres modelos diferentes de un camión, Spiderman y un alebrije.

El modelo de Spiderman requirió 28,552 bricks, pesa 50 kilogramos, y tomó 150 horas para construir.

El modelo del camión requirió 108,240 bricks, pesa 287 kilogramos, y tomó 500 horas para construir.

El modelo del alebrije requirió 38,833 bricks, pesa 210 kilogramos, y tomó 310 horas para construir.

Regalo por Compra: Los primeros 500 clientes que compren más de $2,999 pesos recibirán un set de regalo: el modelo en miniatura de una LEGO Store con 414 bricks. Las características incluyen una acera frontal, ventanas con efecto de vidrio con una entrada abierta a la tienda, caja registradora, stands de exhibición y más.

Además, se anima a los invitados a participar en desafíos de construcción gratuitos y eventos en la tienda, diseñados para inspirar a los constructores del mañana a través del juego práctico.