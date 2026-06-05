Leah McKendrick dará vida a Shania Twain en biopic

Sony Pictures prepara una película biográfica sobre la estrella del country-pop con Leah McKendrick como protagonista y guionista

La actriz, guionista y directora Leah McKendrick encabezará la nueva película biográfica dedicada a la trayectoria de la cantante Shania Twain, un proyecto desarrollado por Sony Pictures que también contará con la participación de la cineasta como autora del guion.

La producción, titulada Shania, buscará llevar a la pantalla grande la historia de una de las artistas más influyentes y exitosas de la música country-pop, aunque por el momento los detalles específicos de la trama permanecen bajo reserva.

El estudio continúa fortaleciendo su apuesta por las películas biográficas musicales, un género que ha ganado relevancia en los últimos años entre el público y la crítica.

La cinta sobre Shania Twain se suma a otros proyectos impulsados por la compañía, entre ellos la producción centrada en Whitney Houston y la próxima serie cinematográfica inspirada en la historia de The Beatles.

Además de protagonizar el largometraje, McKendrick tendrá una participación clave en el desarrollo creativo de la historia al encargarse de escribir el guion original.

La experiencia musical de McKendrick influyó en la elección

De acuerdo con versiones cercanas al proyecto, la experiencia previa de Leah McKendrick como cantautora de música pop fue uno de los elementos que influyeron en su selección para interpretar a la artista canadiense.

Su perfil combina la actuación, la escritura y una trayectoria vinculada a la música, características que fueron consideradas adecuadas para retratar a una figura con el impacto cultural de Twain.

La propia cantante participará como productora del proyecto junto con Amie Karp.

El legado de una estrella global

Shania Twain es considerada una de las artistas más importantes en la historia de la música country-pop. Desde la década de los años ochenta ha contribuido a expandir el género hacia audiencias internacionales mediante una propuesta que fusionó elementos del country tradicional con sonidos del pop contemporáneo.

Su catálogo incluye éxitos que marcaron a varias generaciones, entre ellos “Any Man of Mine”, “That Don’t Impress Me Much”, “You’re Still the One” y “Man! I Feel Like A Woman!”.

Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, mantiene el récord como la artista femenina de country-pop con mayores ventas en la historia.

La cantante también logró un hito dentro de la industria musical al convertirse en la primera artista en obtener certificación de diamante con tres álbumes consecutivos, una distinción reservada para producciones con ventas extraordinarias.

Su influencia ha sido señalada como una de las claves para la evolución del sonido country moderno y para la consolidación del fenómeno crossover que actualmente domina buena parte de la música comercial.