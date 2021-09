¿Le pagaron a Luisito Comunica por ir a Venezuela?

He leído que mucha gente cree que me pagaron por ir a Venezuela. En verdad; no es broma.



Incluso se "filtraron" unas imágenes que demuestran que soy "Luisito Comunista", jajajaja. No mamen, ese chiste yo mismo lo subí hace meses a mis redes.



Dejen de decir boludeces. pic.twitter.com/DILRSLfRZs