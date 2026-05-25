'Le dará fuerza': hija de Marcovich agradece apoyo al músico

La última actualización sobre el estado de salud del guitarrista indica que permanece en terapia intensiva y en estado de coma.

La familia de Alejandro Marcovich rompió el silencio luego de que el guitarrista fuera hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), situación que lo mantiene en estado de coma y bajo atención médica especializada.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la hija del exintegrante de Caifanes agradeció las muestras de cariño, oraciones y mensajes de apoyo que han recibido durante los últimos días.

“Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que le han hecho llegar a mi papá. Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público”, expresó.

En el mensaje, también destacó el cariño que Marcovich siempre ha tenido hacia sus seguidores y aseguró que toda la energía positiva podría ayudarlo a superar este momento complicado.

Músicos y amigos envían mensajes de apoyo

Tras darse a conocer el estado de salud del músico, diferentes figuras del rock mexicano compartieron mensajes de respaldo para el guitarrista.

Uno de ellos fue Gabriel Siqueros, integrante de Los Amantes de Lola, quien pidió detener los rumores falsos sobre una supuesta muerte del músico.

“Alejandro en efecto está delicado, pero está vivo (...) Los invito con todo su amor y su buena vibra, piensen en que Alejandro se pueda recuperar pronto”, señaló durante una transmisión en vivo.

Por su parte, Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, también dedicó unas palabras al guitarrista durante un concierto realizado en Guanajuato.

“Le mandamos un abrazo muy cariñoso, con mucho amor y mucha luz (...) le deseamos con todo corazón que se recupere pronto”, expresó el cantante.

Marcovich continúa en terapia intensiva

La última actualización sobre el estado de salud del músico indica que permanece en terapia intensiva y en estado de coma, aunque hasta el momento su familia no ha informado sobre una posible mejoría.

Debido a esta situación, Alejandro Marcovich canceló las próximas presentaciones que tenía programadas mientras continúa bajo observación médica.