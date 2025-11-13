Laura Pausini regala una canción inédita a León XIV

La cantante Laura Pausini recibió ante la presencia del papa León XIV el premio 'Global Icon' otorgado por 'Billboard Italia'

La cantante italiana Laura Pausini se ha reunido este miércoles con el papa León XIV en el Vaticano y le ha regalado la única copia de un tema inédito que ha grabado con una versión de un canto de San Francisco de Asís.

La artista italiana acudió a la cita vestida completamente de negro, acompañada por el equipo de la revista 'Billboard Italia' y con una carta dirigida a "Su Santidad Papa León", tal y como se aprecia en las imágenes difundidas por la Santa Sede.

La reunión tuvo lugar en una sala del Aula Pablo VI del Vaticano y el papa, sonriente, confesó ser "fan" de Laura Pausini desde su debut en el Festival de Sanremo de 1993 con la canción 'La Solitudine', que la catapultó al mundo entero.

"Soy su fan desde el primer Sanremo", reveló el pontífice.

No obstante, si él admira a la italiana, más lo hace su secretario personal, el joven sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna: "es el mayor fan si no del mundo, al menos de América Latina", sentenció.

"Me siento súper bendecida", ha reconocido por su parte la cantante, muy famosa en el mundo hispano por sus canciones y versiones en español, lengua en la que pudo hablar con este papa que pasó gran parte de su vida como misionero y obispo en Perú.

Pausini recibió ante la presencia de León XIV el premio 'Global Icon' otorgado por 'Billboard Italia' por su "talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo", informó esa revista especializada.

Después, la cantante obsequió al papa una canción inédita, grabada en una sola copia, en la que interpreta una parte del 'Cántico de las criaturas' de San Francisco de Asís.

Por su parte, 'Billboard Italia' ha entregado al pontífice estadounidense una placa simbólica en la que se defiende "la importancia de que las voces de las mujeres en el mundo de la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas".