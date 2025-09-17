Laura Pausini recibirá el Premio Billboard Ícono en Miami

La cantante italiana Laura Pausini será reconocida con el Premio Billboard Ícono durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025

La ceremonia se llevará a cabo el 23 de octubre a las 20:00 horas (0000 GMT) desde el James L. Knight Center en Miami, con transmisión en vivo por Telemundo, su aplicación, Peacock y en 22 países de Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

El galardón distingue a los artistas cuya trayectoria los ha consolidado como referentes en su género. Pausini, con más de 75 millones de discos vendidos, 6,000 millones de reproducciones digitales y tres décadas de carrera, se mantiene como una de las voces más influyentes del pop global.

En 2024 logró entrar a la lista Billboard Hot 100 con su colaboración con Rauw Alejandro en el tema “Se fue”. Un año antes fue homenajeada como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

Además, lanzó recientemente su sencillo “Mi historia entre tus dedos”, parte de su próximo álbum “Yo Canto 2”, y anunció una gira mundial para 2026.

A lo largo de su carrera, Pausini ha compartido escenario y estudios con figuras como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Shakira, Ricky Martin, Celine Dion y Michael Jackson.

También ha sido distinguida con un Globo de Oro y ha recibido nominaciones al Oscar y al Emmy, presentándose en recintos icónicos como el Radio City Music Hall, el Madison Square Garden, el Royal Albert Hall y el Olympia de París.

Los Premios Billboard de la Música Latina destacan a los artistas, álbumes y canciones más influyentes del año en función de ventas, reproducciones, transmisiones radiales y giras, de acuerdo con los listados semanales de Billboard y los datos de su socio Luminate.

La entrega marcará el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebrará en Miami del 20 al 24 de octubre de 2025.