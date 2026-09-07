Laura Pausini luce su estilo en el Gran Premio de Italia

La cantante italiana compartió imágenes de su paso por el circuito de Monza y su convivencia con reconocidos deportistas de élite.

Tras su participación en el espectáculo del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, la intérprete italiana Laura Pausini compartió a través de sus plataformas digitales una serie de fotografías para conmemorar su presencia en el Autodromo Nazionale di Monza.

En las imágenes difundidas en sus redes sociales, la artista posó en las instalaciones del circuito luciendo un atuendo deportivo previo a las actividades del evento, acompañando la publicación con la clásica frase del automovilismo.

"Luces apagadas y ¡allá vamos! 🏁 Nos vemos en un rato". Agregó la cantante italiana.

Asimismo, en publicaciones posteriores, Pausini mostró encuentros tras bambalinas junto a reconocidos deportistas de élite, entre ellos el piloto de Mercedes Kimi Antonelli, el motociclista Marco Bezzecchi y el tenista Jannik Sinner.

En esta edición, Pausini se consolidó como la artista estelar de la previa en la parrilla de salida del Autodromo Nazionale Monza, asumiendo el espectáculo musical justo antes del arranque de la competencia como parte del formato F1 Grid Gigs.

Su actuación se suma a la tradición del GP de Italia y sus eventos oficiales como el Monza FuoriGP y las distintas Fan Zones, por donde han desfilado artistas locales e internacionales de la talla de Álvaro Soler, Arisa, el dúo de DJs Merk & Kremont, Rovazzi, Dolcenera y Gemelli Diversi.

Asimismo, la cita automovilística ha contado con interpretaciones del Inno di Mameli a cargo de voces como Francesca Michielin o el trío Il Volo, además de sets a cargo de reconocidos DJs mundiales como Black Coffee y Martin Garrix en las fiestas oficiales del circuito.