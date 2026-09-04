Laura Pausini estrena canción y rinde tributo a cantante

La artista italiana presentó su sencillo "Estamos solos en el inmenso vacío que existe" para honrar a uno de sus referentes.

Laura Pausini celebró el lanzamiento de su más reciente tema musical titulado "ESTAMOS SOLOS EN EL INMENSO VACÍO QUE EXISTE", una interpretación con la que rindió un emotivo homenaje al cantautor italiano Raf, a quien reconoció como una de sus mayores influencias artísticas desde sus inicios en la música.

A través de sus redes sociales oficiales, la intérprete compartió una imagen en la que aparece contemplando un horizonte montañoso sobre las nubes, acompañada de un extenso mensaje donde rememoró su primer concierto en Faenza en 1991 junto a su madre, evento donde compró la camiseta del artista que más tarde se convertiría en su primer compañero de dueto en la industria.

"Decidí cantar Siamo Soli Nell'Immenso VUOTO CHE C' È, escrito por Raffaele y Beppe Dati en 1991, porque me parece el resumen musical de muchas generaciones, y lamentablemente también la realidad más cruda actual. Es un texto directo y simple pero realmente muy significativo", expresó la cantante italiana al explicar el trasfondo sentimental y social de la obra.

Pausini concluyó su mensaje reflexionando sobre la melancolía, la fragilidad humana y la importancia de contrarrestar la violencia y el odio a través de la música y el amor, dedicando palabras de gratitud hacia el propio Raf tras más de treinta años de conocerse y colaborar juntos.